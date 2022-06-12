3 tháng cuối năm 2022, những con giáp này kinh doanh tụt dốc, làm ăn gặp trúc trắc, vận đen đeo bám, làm việc gì cũng khó khăn, kém hanh thông

Do gặp hạn tam tai 2022 nên Thìn có một năm vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng.

Tuổi Thìn có biến động khá lớn vào 3 tháng cuối năm nay. Thìn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè.

Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thìn cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn.

Việc kinh doanh của những người tuổi Thìn cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của bản thân và gia đình trong năm 2022. Song song với đó, họ cũng cần chăm chỉ học hỏi, trau dồi thêm cho bản thân. Có như vậy về cuối năm, tuổi Thìn mới có thể lội ngược dòng, đổi vận vào năm kế tiếp.

Do gặp hạn tam tai 2022 nên Thìn có một năm vất vả về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết người tuổi Tuất là một trong những con giáp xui xẻo trong cuối năm Canh Tý. Bạn nhận ra rằng có khá nhiều việc không đi theo kế hoạch dù mình đã có sự chuẩn bị từ sớm.

Càng về những tháng cuối năm tình hình tài chính của con giáp này cũng suy giảm ít nhiều. Những người tuổi Tuất có thể tốn khá nhiều tiền cho những khoản chi tiêu dù chỉ là lặt vặt.

Trong thời điểm này, bạn cần phải thật lý trí để điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái cân bằng giúp mọi vận xui sẽ qua đi.

Lời khuyên cho tuổi Tuất là nên thận trọng trong mọi việc để không rơi vào cái bẫy của người khác, khiến cho tiền bạc thất thoát, công việc khó lòng phát triển như mong muốn.

Tử vi cho biết người tuổi Tuất là một trong những con giáp xui xẻo trong cuối năm Canh Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cuối năm Canh Tý cho biết những người tuổi Dần sẽ gặp xui xẻo dường như sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống và cả công việc. Lời khuyên là trong thời gian này tuổi Dần nên tập trung trong công việc để không mắc phải một vài sai sót không đáng có.

Tử vi 3 tháng cuối năm cho biết: Tuổi Dần cần phải nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình và cố gắng hết mình để bù đắp lại những sai sót đó.

Người tuổi Dần còn cần lưu ý rất nhiều về tài chính, quản lý tiền bạc và đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh trong năm nay. Bởi lẽ nếu thiếu cẩn trọng, chủ quan và ỷ lại tuổi Dần sẽ dễ mất trắng, lâm vào nợ nần không lối thoát

Nếu không muốn điều này gây ảnh hưởng đến công việc của bạn, hãy hết sức thận trọng trong những quyết định lớn nhé!

Người tuổi Dần còn cần lưu ý rất nhiều về tài chính, quản lý tiền bạc và đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh trong năm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo