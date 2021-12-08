3 nốt ruồi ‘CHỖ HIỂM’ mang đến tin vui TÀI LỘC cho phụ nữ, chỉ cần có 1 cũng may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 08/12/2021 06:18

Những nốt ruồi này vô cùng hiếm nếu phụ nữ may mắn có được đường tài lộc của họ cũng chẳng cần phải lo.

Phụ nữ mà có nốt ruồi quanh rốn

Trong nhân tướng họctử vi học một người phụ nữ nếu có nốt ruồi ở vùng rốn sẽ được hưởng nhiều phúc đức, ngay từ lúc nhỏ đã có sự chăm lo của cha mẹ và người thân rất tốt, khi lớn lên hôn nhân cũng như tiền tài rất tốt đẹp. Đặc biệt, những người này càng có tuổi càng giàu sang, cuộc sống hạnh phúc thăng hoa ít ai sánh bằng.

Nốt ruồi mọc ở vị trí giữa hai khe ngực

3 nốt ruồi ‘CHỖ HIỂM’ mang đến tin vui TÀI LỘC cho phụ nữ, chỉ cần có 1 cũng may mắn hơn người - Ảnh 1
Nốt ruồi ở khe ngực mang đến tài lộc cho phụ nữ (Ảnh minh họa: Internet)

Đây được coi là nốt ruồi rất hiếm gặp. Có nốt ruồi này, chủ nhân là một người tài năng, giỏi giang, có năng lực. Họ thông minh, nhạy bén, mưu trí hơn người, tính cách trầm ổn do được rèn luyện một cách nghiêm khắc. Người sở hữu nốt ruồi này thường hay tính toán mọi việc để có được lợi ích cho bản thân, bất chấp khó khăn có lớn như thế nào.

Nốt ruồi ở mông

Phụ nữ có nốt ruồi ở mông là người có năng lực, có tài nên sớm thành công trên nhiều lĩnh vực. Tuy tính tình có hơi bộc trực, thẳng thắn nên khó được lòng đồng nghiệp. Trong đời sống gia đình thì may mắn lấy được người chồng hiền lành, chịu khó nên ít xảy ra cãi vã, sống yên bình.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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