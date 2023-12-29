3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12), 3 con giáp ôm trọn may mắn, đổi đời giàu khủng, phát tài tấn tới, trăm sự thuận lợi

Người tuổi Dậu mang trong mình hình tượng của phượng hoàng sải cánh. Và thời gian tới họ sẽ bay tới đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng. Người tuổi Dậu là những người rất có nghị lực. Họ tràn đầy niềm tin vào cuộc sống nên dù khó khăn đến mấy họ cũng ngẩng cao đầu vượt qua thử thách khốc liệt.

Thời gian này, người tuổi Dậu sẽ tiếp xúc với vô số cơ hội kiếm tiền và họ có thể tăng nhanh chóng số tiền tiết kiệm của mình. Bên cạnh đó, những kế hoạch đầu tư của họ sẽ đến lúc thu lại được lợi nhuận như ý, tuổi Dậu có thể cân nhắc để phát triển thêm lĩnh vực mới hoặc học hỏi thêm kỹ năng mới để bồi dưỡng năng lực ngày càng xuất sắc.

3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12), người tuổi Dậu rất bận rộn. Và đó là tín hiệu đáng mừng giúp họ có được cuộc sống viên mãn trong năm sau. Họ sẽ tìm được định hướng phát triển suôn sẻ và lựa chọn đúng đắn trong sự nghiệp giúp họ phát huy được tài năng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tài năng nghệ thuật và sự sáng tạo. Họ có thể hiện bản thân thông qua âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa hoặc những lĩnh vực sáng tạo khác.

Sự tâm huyết và chân thành là những phẩm chất quan trọng trong tính cách của con giáp này. Họ đặt tâm trí và tâm huyết vào mọi hoạt động họ tham gia, từ công việc đến mối quan hệ gia đình và tình bạn.

Con giáp tuổi Hợi luôn lạc quan và khéo léo. Tiếc là thời gian gần đây, họ toàn gặp những chuyện xui xẻo, dù có làm gì cũng không đạt yêu cầu.

3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12), con giáp này mới có cơ hội lật ngược tình thế, đạt được thành công và phát huy năng lực.

Trong giai đoạn này, người tuổi Hợi có thể được chiếu sáng bởi những ngôi sao tốt lành, sự nghiệp của họ khởi sắc và bước vào thời kỳ thăng tiến nhanh chóng.

Tiền bạc đổ vào nhà bạn, cơ hội nối tiếp nhau đến và tài lộc của họ vô cùng thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/12), người tuổi Tuất đôi khi có thái độ không đúng với thực tế.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn thường xuyên làm những việc không cần thiết, cố giữ cho tinh thần tỉnh táo.

Tình cảm: Tình cảm cả hai chia xa nhiều năm, tuy nhiên bạn đã có những bước tiến mới trong tình cảm.

Tài lộc: Tình hình tài chính khá lạc quan, nên tiếp tục phát huy.

Sức khoẻ: Thường tập trung luyện tập thể thao vào buổi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.