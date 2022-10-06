3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10): Thần Phật thương tình, 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, lộc lá bao vây, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 07:37

Một số con giáp dưới đây khi sang 3 ngày cuối tuần sẽ có cơ hội gặp quý nhân, thăng tiến trong công việc, tài lộc ngày càng vượng phát, đào hoa cũng nở rộ, gặp được tình yêu của đời mình.

Tuổi Ngọ

Có thể nói, những người cầm tinh con ngựa là người lạc quan, vui vẻ, luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh. Theo chuyên gia tử vi tiết lộ, sang 3 ngày cuối tuần là thời gian vận may của con giáp tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục, mọi khó khăn đều được giải quyết.

Tuổi Ngọ không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng. Nhờ cục diện Tam Hợp chống lưng, lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí của tuổi Ngọ như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Tài lộc nhờ vậy cũng ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu.

3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10): Thần Phật thương tình, 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, lộc lá bao vây, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Theo chuyên gia tử vi tiết lộ, sang 3 ngày cuối tuần là thời gian vận may của con giáp tuổi Ngọ lội ngược dòng ngoạn mục, mọi khó khăn đều được giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nếu xét về mặt vận may thì sang 3 ngày cuối tuần, cuộc sống tuổi Tỵ có chuyển biến tích cực. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều thay đổi từng ngày. Tuổi Tỵ càng gặp được nhiều may mắn, từ đây cũng gặp được nhiều cơ hội đổi đời hơn.

Tuổi Tỵ không những được thần tài chiếu cố mà mọi vận may đều tề tựu bên cạnh. Đường tài lộc của con giáp này có nhiều hứa hẹn. Con đường đầu tư sẽ có rất nhiều khởi sắc. Cuộc sống của bản mệnh ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn về cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Không những được Thần Tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân bên cạnh, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, buôn bán “1 vốn 4 lời”.

3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10): Thần Phật thương tình, 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, lộc lá bao vây, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Nếu xét về mặt vận may thì sang 3 ngày cuối tuần, cuộc sống tuổi Tỵ có chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày cuối tuần này, tuổi Dậu có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân, công việc thông thuận, việc kinh doanh càng dễ có lời lãi lớn thu về túi. Người tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng cho những khó khăn trắc trở đã phải trải qua.

Đặc biệt, tuổi Dậu còn gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu, những năm tháng về sau không lo cơm áo gạo tiền. Nhiều cơ hội làm giàu mở ra trước mắt nếu chịu chuẩn bị trước, giữ tâm lý cởi mở và khoáng đạt thì bản mệnh sẽ có cơ hội phất lên nhanh chóng, gỡ gạc được những tổn thất.

3 ngày cuối tuần (7/10 - 9/10): Thần Phật thương tình, 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, lộc lá bao vây, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Đúng 3 ngày cuối tuần này, tuổi Dậu có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân, công việc thông thuận, việc kinh doanh càng dễ có lời lãi lớn thu về túi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 6 ngày tới (5/10 - 10/10): Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

Tử vi 6 ngày tới (5/10 - 10/10): Rộn ràng niềm vui, 3 con giáp đón nhận nhiều phúc lành, tài khoản nhảy số, trúng vận cực to

Theo tử vi cho thấy, trong 6 ngày tới, 3 con giáp may mắn chuyển biến tích cực, mọi sự đều suôn sẻ, như ý.

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