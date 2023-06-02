3 ngày cuối tháng 4 âm lịch THẦN TÀI HẬU THUẪN: 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến, bội thu lộc lá

Người tuổi Tuất thể hiện được sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. Bạn nắm vững chuyên môn nên khi triển khai công việc khá thuận lợi, không gặp bất cứ vướng mắc nào. Bạn còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, xây dựng mối quan hệ hòa hảo nơi làm việc.

Thủy – Thổ xung khắc, mối quan hệ tình cảm ngày càng có dấu hiệu nhạt nhòa nhưng cả bạn và nửa kia đều không có ý định hâm nóng hay hàn gắn. Có lẽ ai cũng đều có những mối bận tâm riêng mà quên rằng tình yêu không được thường xuyên vun vén sẽ chẳng thể lâu dài được.

Tuổi Hợi sẽ được thần may mắn ủng hộ, đặc biệt là ở phương diện tài chính. Bạn sẽ thấy cơ hội đến vào lúc bản thân ít ngờ tới nhất, tưởng như đó là vận may hiếm có nhưng thực chất là phần thưởng vật chất xứng đáng với những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra bấy lâu. Không những vậy, sự nghiệp cũng đang trên đà tăng tốc. Bản mệnh nhận được sự hỗ trợ và đồng hành sát cánh của những người đồng nghiệp thân thiết hàng ngày. Mối quan hệ nơi công sở khá hài hòa và thân thiện là động lực đi làm không nhỏ mỗi ngày của bạn. Cũng bởi vậy, bạn tự tin sẽ còn cùng tập thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa khi mọi người đồng lòng.

Về phương diện tình cảm, tuổi Hợi sẽ có thêm những kết nối mới. Người còn độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn, bên cạnh đó, những người đang bế tắc trong yêu đương có thể chứng kiến vài bước ngoặt rõ rệt. Gia đạo êm ấm, các thành viên luôn hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý có các nguồn thu nhập khá. Cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi, nhẹ nhàng đón tài lộc về tay. Càng những lúc rủng rỉnh như này, bản mệnh càng cần chú ý tới vấn đề quản lý chi tiêu, đầu tư khôn ngoan để duy trì tài khí. Lúc này nên có tài chính rõ ràng để tránh việc không biết phải sử dụng sao cho phải, cuối cùng lại chi tiêu lãng phí, đầu tư vô tội vạ.

Vận trình tình duyên lúc thăng lúc trầm. Có những lúc rất ngọt ngào nhưng cũng không hiếm khi bất đồng quan điểm dẫn đến tranh cãi chẳng đáng có. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai người dần trở nên nguội lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm