3 nàng giáp nặng lời lớn tiếng nhưng trong tim coi chồng là số 1, nhận thiệt về mình để gia đình sung sướng

Tâm linh - Tử vi 23/02/2019 05:30

Đây là 3 con giáp có nặng lời lớn tiếng mấy cũng chỉ “ruột để ngoài da”, nói rồi cũng quên rồi. Chỉ cần chồng chịu lắng nghe thấu hiểu, họ sẵn sàng nhận hết thua thiệt về mình để gia đình sung sướng.

Phụ nữ khi kết hôn thường gánh nhiều lo toan, ít ai còn giữ được sự dịu dàng nữ tính ban đầu. Chồng thì luôn thở than vợ mình thay đổi nhiều quá, lại không thấu hiểu được những gánh nặng vợ phải chịu một mình. Phụ nữ làm vợ, dù có lớn tiếng giận dữ thế nào thì vẫn mang một trái tim ấm áp với chồng con.

Đây là 3 con giáp có nặng lời lớn tiếng mấy cũng chỉ “ruột để ngoài da”, nói rồi cũng quên rồi. Chỉ cần chồng chịu lắng nghe thấu hiểu, họ sẵn sàng nhận hết thua thiệt về mình để gia đình sung sướng.

Tuổi Dần: Nóng tính nhưng tốt bụng

Phụ nữ tuổi Dần thẳng tính, có trách nhiệm nhưng lại lạnh lùng. Nếu mới tiếp xúc, có thể nghĩ rằng nàng giáp này khó gần nhưng thật sự họ có tấm lòng ấm áp, luôn nghĩ cho người khác.

Phụ nữ tuổi Dần coi trọng gia đình. Dù vậy, nàng giáp này tính nóng nảy, hay lớn tiếng. Chồng nào có vợ tuổi Dần thì nên thấu hiểu và cảm thông hơn, dù cô ấy nóng giận nhưng là người phụ nữ yêu chồng nhất.

3 nàng giáp nặng lời lớn tiếng nhưng trong tim coi chồng là số 1, nhận thiệt về mình để gia đình sung sướng - Ảnh 1
Chồng nào có vợ tuổi Dần thì nên thấu hiểu và cảm thông hơn, dù cô ấy nóng giận nhưng là người phụ nữ yêu chồng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ: Thẳng thắn, cố chấp nhưng sống nghĩa tình

Phụ nữ tuổi Tỵ không bao giờ nghe đàn ông răm rắp. Nàng giáp này cá tính, độc lập. Họ ghét sự ràng buộc, hay phải nhún nhường trước chồng. Với họ, đúng sai phải rõ ràng. Chính sự thẳng tính này, phụ nữ tuổi Tỵ không được lòng gia đình chồng, có khi tự chịu ấm ức.

Dù vậy, sự cố chấp của tuổi Tỵ đều là vì gia đình, đều là vì quan tâm cho chồng con. Khi vợ chồng cãi vã, đàn ông nên chờ vợ tuổi Tỵ bình tĩnh trước. Vì chỉ cần bớt giận, nàng giáp này luôn hiểu chuyện và tình cảm trong suy nghĩ, hành động.

3 nàng giáp nặng lời lớn tiếng nhưng trong tim coi chồng là số 1, nhận thiệt về mình để gia đình sung sướng - Ảnh 2

Sự cố chấp của tuổi Tỵ đều là vì gia đình, đều là vì quan tâm cho chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu: Bảo thủ nhưng xem gia đình là số 1

Phụ nữ tuổi Dậu không phải kiểu người nóng tính nhưng một khi đã giận thì đúng là khó. Một khi nghĩ mình đúng, họ bất chấp bảo vệ quan điểm, ai nói gì cũng vô ích.

3 nàng giáp nặng lời lớn tiếng nhưng trong tim coi chồng là số 1, nhận thiệt về mình để gia đình sung sướng - Ảnh 3
Có vợ tuổi Dậu thì đàn ông có thể yên tâm xây dựng sự nghiệp, vì mọi chuyện trong nhà đã có vợ lo - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, phụ nữ tuổi Dậu không để bụng, chuyện qua rồi sẽ không nhớ dai. Họ luôn cố gắng khiến gia đình hạnh phúc, nuôi con ngoan giỏi. Có vợ tuổi Dậu thì đàn ông có thể yên tâm xây dựng sự nghiệp, vì mọi chuyện trong nhà đã có vợ lo.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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