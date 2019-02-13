3 nàng giáp dù muốn hay không cũng phải lấy chồng xa mới mong thay phúc đổi mệnh, sung sướng về sau

Duyên nợ đã định, đàn bà thuộc những tuổi này phải lấy chồng xa thì mới mong thay phúc đổi mệnh, sung sướng về sau.

Phụ nữ ai cũng mong lấy được người chồng tâm đầu ý hợp. Bởi cuộc sống hôn nhân về sau lắm trắc trở không ngờ, một phần sướng khổ của đàn bà đều là ở chồng. Duyên nợ ở đời nhiều khi chẳng đoán hết được. Phụ nữ đâu ai muốn lấy chồng xa mà mang lòng nhớ thương quê nhà, mang phận làm dâu đất người xa lạ. Nhưng duyên nợ đã định, đàn bà thuộc những tuổi này phải lấy chồng xa thì mới mong thay phúc đổi mệnh, sung sướng về sau.

Phụ nữ tuổi Tý Đây là kiểu phụ nữ thông minh, hoạt bát điển hình. Khi còn trẻ, họ được nhiều người theo đuổi. Dù vậy, con giáp này chỉ chọn người hợp nhất với mình, chứ không chạy theo bạc tiền giàu sang. Với tính cách thích dịch chuyển, đi đây đi kia, phụ nữ tuổi Tý nên chọn lấy chồng xa - Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi, phụ nữ tuổi Tý nên chọn đàn ông thuộc tuổi Sửu, Thìn hoặc Thân thì mới có được cuộc sống an yên một đời. Và với tính cách thích dịch chuyển, đi đây đi kia, phụ nữ tuổi Tý nên chọn lấy chồng xa. Cuộc sống sau hôn nhân sẽ không hề khó khăn hay cơ cực, mà chỉ vài năm sau là giàu có, gia đình hạnh phúc thịnh vượng.

Phụ nữ tuổi Mão Phụ nữ tuổi Mão khôn ngoan, sắc sảo, luôn ưu tiên những điều tốt nhất cho bản thân, từ đó mà cũng có tiêu chuẩn chọn chồng rất chuẩn. Con giáp này từng yêu nhiều, nhưng khi có chồng thì luôn một lòng với chồng. Tính cách và vận mệnh của phụ nữ tuổi Mão hợp với lấy chồng xa, về sau mới an nhàn, sung túc - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ tuổi Mão nên kết hôn với đàn ông tuổi Tuất, Hợi hoặc Mùi để mọi điều trong cuộc sống và công việc suôn sẻ. Tính cách và vận mệnh của nàng giáp này hợp với lấy chồng xa, về sau mới an nhàn, sung túc. Phụ nữ tuổi Thìn Phụ nữ tuổi Thìn nên lấy chồng tuổi Dậu, Tý hoặc Thân để được nhận nhiều phúc lộc. Khi đã lấy chồng, nàng giáp được chồng yêu chiều nhưng tài lộc chỉ thật sự dồi dào khi lấy chồng xa. Nếu lấy chồng xa, vận thế của phụ nữ tuổi Thìn sẽ có bước chuyển lớn - Ảnh minh họa: Internet Nếu lấy chồng xa, vận thế của phụ nữ tuổi Thìn sẽ có bước chuyển lớn. Dù có gặp khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua, tương lai thành bà hoàng bà chủ giàu có, hạnh phúc viên mãn bên chồng con. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp được trời ban hỷ vận, 365 ngày năm Kỷ Hợi nếu không phát tài thì cuộc sống cũng bình yên hạnh phúc Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp trong năm Kỷ Hợi này có vận may lội ngược dòng, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bất kể làm việc gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ.

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