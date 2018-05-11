3 nàng giáp đi đâu cũng là tâm điểm, sắc sảo khôn khéo, nói 1 hiểu 10, đàn ông còn phải nể!

Tâm linh - Tử vi 11/05/2018 05:30

Đây là những nàng giáp vừa xinh đẹp lại khôn khéo, đi đến đâu cũng nổi bật!

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý có vẻ bề ngoài nổi bật như ánh dương, lại tràn đầy sức sống, thu hút mọi ánh nhìn. Ngay khi là thiếu nữ, họ đã được đàn ông theo đuổi không ngớt. Họ đi đến đâu cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác.

Điểm riêng biệt nhất chính là con giáp này rất hào phóng, không khi nào tính toán, luôn hết lòng vì bạn bè. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều thích làm bạn với nàng giáp này.

Không những thế, phụ nữ tuổi Tý hiền lành, siêng năng, được đồng nghiệp lẫn cấp trên xem trọng. Khi đã làm việc, họ hoàn toàn tập trung hết mình. Do đó khi làm việc cùng con giáp này, đàn ông càng dễ bị họ thu hút và say mê.

3 nàng giáp đi đâu cũng là tâm điểm, sắc sảo khôn khéo, nói 1 hiểu 10, đàn ông còn phải nể! - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi tý có vẻ bề ngoài nổi bật như ánh dương, lại tràn đầy sức sống, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần thường học cao hiểu rộng, sắc sảo nổi bật. Họ không chỉ có ngoại hình, còn có trí tuệ hơn người. Con giáp này có cá tính mạnh, thu hút, luôn là tâm điểm nơi đám đông.

Không chỉ xinh đẹp, con giáp này còn khôn ngoan, giỏi giang, không khi nào thôi cố gắng trong công việc.

Phụ nữ tuổi Dần thích tự do, không muốn bị ràng buộc. Ngoài thời gian dành cho sự nghiệp, họ còn thích làm đẹp, sẵn sàng chi tiền vì nhan sắc.

3 nàng giáp đi đâu cũng là tâm điểm, sắc sảo khôn khéo, nói 1 hiểu 10, đàn ông còn phải nể! - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Dần thường học cao hiểu rộng, sắc sảo nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ hoạt bát, tích cực, thích tự do. Họ dù không khiến đàn ông mê say từ ánh nhìn đầu nhưng càng tiếp xúc càng không dứt ra được.

Con giáp này dù trong hoàn cảnh nào cũng đều cao đầu kiêu hãnh. Họ không chỉ giỏi giang, lại rất xinh đẹp. Họ biết ăn mặc, luôn có vẻ bề ngoài rực rỡ, đến đâu cũng nổi bật. Do đó, đàn ông theo đuổi họ không ít.

3 nàng giáp đi đâu cũng là tâm điểm, sắc sảo khôn khéo, nói 1 hiểu 10, đàn ông còn phải nể! - Ảnh 3
Họ không chỉ giỏi giang, lại rất xinh đẹp. Họ biết ăn mặc, luôn có vẻ bề ngoài rực rỡ, đến đâu cũng nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, đàn ông lấy được vợ tuổi Ngọ thì cứ yên tâm về nhà cửa, con cái. Vì đây là con giáp rất đảm đang, hết lòng vì gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Những con giáp hốt vàng hốt bạc trong tháng 5/2018

Những con giáp hốt vàng hốt bạc trong tháng 5/2018

Nếu bạn thuộc những con giáp sau đây thì chuẩn bị "túi ba gang" đi nhé bởi trong tháng 5 năm 2018 sẽ là tháng hốt vàng hốt bạc của bạn đấy!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp top con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ