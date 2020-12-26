3 con giáp xui xẻo tận mạng, hung tinh đeo bám không ngừng, gặp họa trắng tay trong 5 ngày cuối năm Canh Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Dần bị hung tinh đeo bám không ngừng, vướng phải nhiều họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Bạn đảm nhiệm khá nhiều việc nhưng vẫn không hoàn thành đúng thời hạn. Điều này cấp trên khiển trách bạn rất nhiều, không có nhiều cơ hội thăng tiến.

Chuyện tình cảm của bạn cũng không như ý. Người độc thân không tìm được duyên lành, vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, vợ chồng thường xuyên cãi vã vì những điều nhỏ nhặt. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi.

Tình hình tài chính của bạn cũng suy giảm, làm một tiêu đến mười nên khá chật vật phải vay mượn khắp nơi. Thời điểm này, bạn nên thận trọng kẻo bị rơi vào bẫy của người khác. Những người tuổi Dần gặp họa thị phi bủa vây, tiền bạc thất thoát nhiều. Thậm chí còn phải trả nhiều khoản nợ vay mượn trước đây.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp xui xẻo tận mạng, làm gì cũng bị hãm hại, cản đường. Bạn đối diện với nhiều hung vận đeo bám. Nhất là về con đường tài lộc không mấy vượng sắc, làm bao nhiêu cũng không được công nhận.

Tỵ là con giáp xui tận mạng - Ảnh minh họa: Internet

Những công sức bỏ ra đổ sông đổ bể vì không được ai nhìn ngó đến. Cấp trên chê bai bạn làm việc thiếu chuyên nghiệp. Đồng nghiệp cũng có cái nhìn không tốt về bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều điều tệ hại trong thời điểm này.

Tuổi Ngọ

Ngọ bị kẻ xấu hãm hại, cản đường thăng tiến trong thời điểm này. Bạn làm gì cũng gặp chuyện buồn, công việc không thuận lợi khiến tinh thần bạn không tốt. Những việc bạn phụ trách cũng không như ý muốn, tiền bạc làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ. Thậm chí còn phải vay mượn khắp nơi trong thời điểm này để trang trải cuộc sống.

Ngọ có vận trình suy yếu, áp lực bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của bạn cũng suy yếu, hãy quan tâm đến bản thân. Thời điểm này có nhiều áp lực trong công việc, bạn phải học cách đối diện để không vướng phải nhiều sai sót đáng tiếc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm