3 con giáp 'vươn lên từ đống tro tàn', chuyển vận đổi đời ngoạn mục trong 7 ngày tới (26/8 - 1/9)

Công việc của người tuổi Sửu sẽ có nhiều tiến triển tốt. Đây là thành quả bạn xứng đáng nhận được vì những công sức, nỗ lực bạn bỏ ra. Hãy tận dụng cơ hội này một cách tối đa nhé, tiền bạc sẽ tự ùa vào nhà bạn.

Những người tuổi Sửu là con giáp gặp nhiều sóng gió trong cuộc sống nhất. Nhưng trời sinh bản tính kiên cường, chăm chỉ, bền bỉ và không bỏ cuộc trước khó khăn, thử thách nên trong 7 ngày tới (26/8 -1/9), cuộc đời Sửu sẽ như bước sang trang mới.

Trong 7 ngày tới (26/8 -1/9) Thiên Ấn nâng đỡ giúp người tuổi Mão có tinh thần thoải mái, thăng hoa hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà bản mệnh thêm phần tự tin hơn trong các quyết định, tận dụng thời cơ kịp thời.

Tuổi Sửu cũng nên phát huy hết những tài lẻ, khả năng mà mình có để được mọi người công nhận. Nếu bạn đang làm công ăn lương thì chuẩn bị tinh thần nhận lời khen thưởng từ cấp trên. Nói chung, bạn cứ giữ mãi lòng quyết tâm, kiên định làm việc gì là làm đến cùng thì chắc chắn thành công sẽ đến với bạn.

Bạn không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất nên mọi chuyện đều sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ được trao cho thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình và bạn chắc chắn không bỏ lỡ thời cơ để gây ấn tượng với cấp trên, giành được những thành công thuộc về mình.

Do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, tình duyên có phần ảm đạm. Với ai độc thân thì mặt tình cảm chưa thật sự khởi sắc. Có lẽ trong giai đoạn này, bạn nên tập trung hơn vào việc hoàn thiện bản thân và yêu thương chính mình hơn. Rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 7 ngày tới (26/8 -1/9) Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có thể dựa vào sự linh hoạt, nhạy bén của bản thân để đạt được thành công trong sự nghiệp, nhất là nếu như bạn đang làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ… Bạn thậm chí có thể đạt được những đỉnh cao mình không hề ngờ tới.

Người trẻ tuổi cũng có thể tìm được những ý tưởng sáng tạo mới gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa bởi bạn chẳng hề thua kém ai.

Nếu có ý định xuất hành vào những ngày này, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng Tây Nam.

Ảnh minh họa: Internet

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