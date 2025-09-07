3 con giáp vận trình hanh thông rực rỡ, sự nghiệp thuận lợi bứt phá như 'ngựa phi mã', tiền tài chất thành đống ú ụ sau ngày 7/9/2025

Tâm linh - Tử vi 07/09/2025 09:15

3 con giáp vận trình hanh thông rực rỡ, sự nghiệp thuận lợi bứt phá như 'ngựa phi mã', tiền tài chất thành đống ú ụ.

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối "thuận buồm xuôi gió". Con giáp này có thể xử lý công việc trong khoảng thời gian ngắn nhờ có tinh thần hăng hái, hưng phấn. Con đường sự nghiệp mà bản mệnh lựa chọn đã mang về nguồn thu nhập dư dả, dồi dào.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này khá khởi sắc. Nếu đang có cảm tình với ai, tuổi Thìn nên mạnh dạn và chủ động bộc lộ cảm xúc của mình với đối phương. Bởi vì đây chính là một cách khả quan để chinh phục trái tim của người bạn yêu thương.

 

3 con giáp vận trình hanh thông rực rỡ, sự nghiệp thuận lợi bứt phá như 'ngựa phi mã', tiền tài chất thành đống ú ụ sau ngày 7/9/2025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu sẽ trở nên khá sáng sủa, kinh doanh buôn bán có lời. Tuổi này cũng vẫn có thể bán hàng khá chạy, nhất là những món hàng, mọi việc sẽ diễn ra theo đúng ý bản mệnh.

Vận trình tình duyên cũng khởi sắc, bản mệnh còn độc thân thời gian tới sẽ gặp người tâm đầu ý hợp hoặc được người quen mai mối. Con giáp này dần tháo gỡ được những khúc mắc trong chuyện tình cảm với gia đình, tinh thần được cải thiện đáng kể hơn so với trước.

 

3 con giáp vận trình hanh thông rực rỡ, sự nghiệp thuận lợi bứt phá như 'ngựa phi mã', tiền tài chất thành đống ú ụ sau ngày 7/9/2025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong ngày cũng khá tốt, bạn có thêm các nguồn thu mới ngoài mong đợi nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ cần cân đối việc chi tiêu hợp lý à có thể tiết kiệm được một khoản hay thực hiện một vài kế hoạch đã ấp ủ từ trước đó.

Tình duyên hanh thông. Mối quan hệ của người tuổi này và nửa kia đang tiến triển rất tốt đẹp. Hai người tìm thấy nhiều điểm tương đồng ở đối phương và rất sẵn sàng để cùng nhau chia sẻ cuộc sống.

 

3 con giáp vận trình hanh thông rực rỡ, sự nghiệp thuận lợi bứt phá như 'ngựa phi mã', tiền tài chất thành đống ú ụ sau ngày 7/9/2025 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cách cúng Rằm tháng 7 năm 2025 đầy đủ, đúng nghi lễ

Cách cúng Rằm tháng 7 năm 2025 đầy đủ, đúng nghi lễ

Rằm tháng 7 là một trong những ngày rằm quan trọng nhất trong năm, gắn liền với hai nghi lễ lớn: lễ Vu Lan báo hiếu và lễ cúng cô hồn. Vào dịp này, các gia đình Việt thường bày mâm cúng tưởng nhớ tổ tiên, đồng thời bố thí cho các vong linh chưa siêu thoát, mong cầu bình an và may mắn.

