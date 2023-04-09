3 con giáp vận đỏ nhất trong tuần mới (10/4 - 16/4), tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 05:50

Trong tuần mới đến, những con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều thành công, may mắn, tiền tài hơn người.

Tuổi Mùi

Trong tuần mới đến, vận trình của tuổi Mùi lại càng hanh thông, ổn định hơn rất nhiều. Con đường quan lộ của Mùi rộng mở thênh thang, dù có khó khăn trở ngại đến đâu. Bằng chính năng lực của bản thân mình, con giáp tuổi Mùi sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu vượt trội.

Tuy nhiên, tuổi Mùi chớ ngủ quên trên chiến thắng, đắm chìm trong cái lợi trước mắt mà không nhìn xa trông rộng, sẽ có nhiều điều khiến bạn tiếc nuối đó. Đường tình duyên của Mùi cũng tốt đẹp. Những người có gia đình thì hài hòa, vui vẻ đầm ấm. Người độc thân có thể sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp.

3 con giáp vận đỏ nhất trong tuần mới (10/4 - 16/4), tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi có nói, trong tuần mới đến, tài chính, thu nhập của con giáp tuổi Thân khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu bạn có kế hoạch từ trước, bạn sẽ khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn. Song nên nhớ tuyệt đối phải tránh xa chuyện cờ bạc đỏ đen, chỉ những gì chính tay mình làm ra thì mới bền vững mà thôi.

Về phương diện tình cảm, trong thời gian này, những chú khỉ sẽ đón nhận vận đào hoa nở rộ. Tình yêu thăng hoa, tuy nhiên cũng khó tránh khỏi những giận hờn nho nhỏ. Điều này cũng chỉ là gia vị để những người có đôi yêu thương nhau nhiều hơn mà thôi.

3 con giáp vận đỏ nhất trong tuần mới (10/4 - 16/4), tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong tuần mới đến, tuổi Tỵ sẽ gặt hái nhiều tài lộc hơn người. Do được Thần tài ưu ái, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay, tiền cứ hết rồi lại có, chẳng cần tốn nhiều công sức để tìm kiếm mà vẫn luôn có cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt, báo hiệu những điều tốt lành đến với con giáp này.

Những người kinh doanh sẽ có lợi nhuận tăng cao nên xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. Song nhớ là quy mô mở rộng nhưng đừng ôm đồm quá nhiều thứ mà cứ tiếp tục tập trung vào mảng là thế mạnh của mình thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều.

3 con giáp vận đỏ nhất trong tuần mới (10/4 - 16/4), tình - tiền dồi dào, hưởng trọn vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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