3 con giáp được Thần Tài “chống lưng”, làm gì cũng phất, may túi 3 gang mang ra mà đựng vàng vào đúng 9h ngày 9/9/2023

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 13:39

Tử vi dự báo, vận may của 3 tuổi này sẽ nở rộ, không làm người xung quanh phải thất vọng vì quá viên mãn.

Tuổi Tuất 

3 con giáp được Thần Tài “chống lưng”, làm gì cũng phất, may túi 3 gang mang ra mà đựng vàng vào đúng 9h ngày 9/9/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Tuất có một vận trình lý tưởng ở thời điểm này khi các phương diện đều có bước tiến triển tốt đẹp. Đặc biệt, tài lộc của người tuổi này sẽ ngày càng khởi sắc, có nhiều món hời bất ngờ tự tìm tới tay. 

Bản mệnh được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong các kế hoạch, dự định kiếm tiền của mình. Việc làm ăn khá trôi chảy, bạn gặp được đối tác đáng tin cậy, cùng bắt tay làm việc và thu về lợi nhuận không nhỏ. Với mức tài chính hiện tại, bạn có thể thoải mái mua sắm, chi tiêu theo ý thích, nhưng nhớ là vẫn nên có chừng mực nhé.

 

Cơ hội phát triển công việc cũng sẽ đến, hứa hẹn sẽ có những bước đột phá tích cực sẽ xảy ra với các dự án mà bạn đang theo đuổi. Khi gặp khó khăn, con giáp này cũng thường nhận được sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi.

 

Đồng thời bạn rất biết cách nắm bắt cơ hội để vượt qua chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng, nhiều cơ hội làm giàu nhanh chóng. Hãy mạnh mẽ tiến lên và nắm bắt cơ hội làm giàu, vận mệnh rực rỡ nằm trong tay của bạn.

 

Tuổi Mùi 

 

3 con giáp được Thần Tài “chống lưng”, làm gì cũng phất, may túi 3 gang mang ra mà đựng vàng vào đúng 9h ngày 9/9/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sách 12 con giáp có nói, người cầm tinh con dê sinh ra đã có bản chất hiền lương, lớn lên thì năng động và kiên nhẫn, có khả năng giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Họ cũng khôn ngoan, không ngừng học hỏi từ người khác và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, nên tiến bộ rất nhanh.

Tử vi dự báo, vận may của tuổi Mùi sẽ nở rộ. Họ sẽ gặp quý nhân phù trợ giúp gặt hái thành công trong sự nghiệp, dễ ăn nên làm ra và thu nhập cao hơn trước. Nhìn chung, Mùi sẽ không làm người xung quanh phải thất vọng vì quá viên mãn.

Tuổi Sửu

Bản chất tuổi Sửu mang nét kiên định, mạnh mẽ và dám đương đầu. Những người tuổi này trong gia đình thường được yêu mến vì sự tình cảm, trong nơi làm việc lại được trân trọng bởi thẳng thắn và cứng rắn.

Dường như ở mỗi mối quan hệ, bản mệnh đều rất được lòng người xung quanh. Hơn nữa, tính cách trầm lắng, tích phúc tích đức, siêng làm việc tiện của họ càng giúp cho cả đời sống trong phước lành.

Người tuổi Sửu có trái tim giàu lòng nhân ái và rất đáng tin cậy nên không bao giờ phải chịu cảm giác cô độc, không người nương tựa, bầu bạn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Thời tới cản không kịp, 2 tuần đầu tiên của tháng 5: 3 tuổi hết Tam Tai vận siêu ĐỎ, công danh thăng tiến dễ thành đại gia

Thời tới cản không kịp, 2 tuần đầu tiên của tháng 5: 3 tuổi hết Tam Tai vận siêu ĐỎ, công danh thăng tiến dễ thành đại gia

Vận thế của những con giáp này bùng nổ, từ vất vả chuyển sang thuận lợi trông thấy. Vận may cũng ập đến, ra ngoài gặp quý nhân, thành tựu được mọi người khen ngợi, cuộc sống trong tương lai sẽ ngày một tốt lên.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp bói vui 3 con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 58 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường