3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 21:13

3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên khởi sắc và hanh thông không ngờ. Vốn là người có mối quan hệ rộng trong xã hội nên tuổi này dễ dàng về nhiều hợp đồng giá trị. Những hợp đồng này giúp bạn ổn định kinh tế và đầu tư sinh lời. 

Ngoài ra, tình duyên của con giáp may mắn này cũng được cải thiện. Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh thăng hoa hơn trong tình yêu khi nhận được sự quan tâm và yêu thương hết lòng từ đối phương. Bạn còn có thể nhận được món quà bất ngờ từ người yêu của mình. 

3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ thuận lợi hơn trong công việc. Trong bất kỳ vấn đề gì, bạn đều có quý nhân phù trợ nên giải quyết khó khăn nhanh chóng. Ngoài ra, bản mệnh còn rất được cấp trên tín nhiệm, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn còn là người tư duy, luôn tìm kiếm cho mình những cơ hội mới và nắm bắt chúng để đổi lại vận tài chính hanh thông.

Vận trình tình cảm ít biến động. Người độc thân vẫn đang duy trì cuộc sống hiện tại mặc xung quanh bạn bè ai nấy cũng đều có đôi có cặp. Tình cảm gia đình được hâm nóng kịp thời nên tránh được nguy cơ rạn nứt không mong muốn.

 

3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Dậu‏‏ diễn ra vô cùng như ý. Bạn sẽ chuẩn bị đón nhiều tin vui trên con đường công danh sự nghiệp. Nhờ những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn  đã đến lúc nhận được những thành quả tương xứng.

Vận trình tình cảm tương đối hài hòa. Tuy nhiên, bản mệnh cần điều chỉnh và cân bằng tốt tâm trạng của mình, tránh để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm. Một khi niềm vui đã không trọn vẹn thì nỗi buồn sẽ nhiều hơn.

3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Nửa đêm bị cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà, tôi thức trắng đêm vì sự thật quá chấn động

Nửa đêm bị cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà, tôi thức trắng đêm vì sự thật quá chấn động

Tâm sự 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Cuối ngày hôm nay (1/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai (28/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai (28/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Liên tục từ ngày 26/2 đến 28/2/2026: 3 con giáp tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng, giàu nhanh chóng mặt

Liên tục từ ngày 26/2 đến 28/2/2026: 3 con giáp tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026

Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Cuối ngày hôm nay (1/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Cuối ngày hôm nay (1/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Đúng ngày mai (28/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai (28/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc