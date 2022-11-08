3 con giáp ung dung hưởng phúc kể từ ngày 16/10 âm lịch, gặp nhiều điều may, ngửa mặt hứng tiền, sự nghiệp khởi phát

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 09:50

Từ ngày 16/10 âm lịch trở đi, những con giáp này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Nỗ lực của họ được ghi nhận, thu nhập nhờ đó cũng tăng lên.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp sở hữu ngoại hình nổi bật, tướng mạo bất phàm. Họ được biết đến với tính tình hảo sảng, nhân hậu, cởi mở. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Dần gặp không ít khó khăn trong công việc. Họ nỗ lực nhiều nhưng thời cơ chưa tới. Mặt khác, con giáp này cũng bị tiểu nhân ngáng đường.

Kể từ ngày 16/10 âm lịch, tài vận của con giáp tuổi Dần mới thật sự khởi sắc. Họ làm ăn kinh doanh dần phát tài, hàng hóa bán được nhiều. Không những thế, nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn đã đến với con giáp này. Nếu biết nắm bắt những cơ hội thì ước mơ của họ sẽ trở thành hiệu thực. Thu nhập của người tuổi Dần nhờ đó cũng dồi dào hơn trước.

3 con giáp ung dung hưởng phúc kể từ ngày 16/10 âm lịch, gặp nhiều điều may, ngửa mặt hứng tiền, sự nghiệp khởi phát - Ảnh 1
Kể từ ngày 16/10 âm lịch, tài vận của con giáp tuổi Dần mới thật sự khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

 

Bắt đầu từ ngày 16/10 âm lịch, con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, phúc khí đến nhà, hạnh phúc đầy tay. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ liên tiếp nhận được những công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập.

Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mùa vụ bội thu, thu nhập tăng đều. Người làm kinh doanh thì gặp gỡ được nhiều khách hàng, đối tác, ký được hợp đồng lớn. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi. Cuộc sống của họ sung túc hơn từng ngày.

3 con giáp ung dung hưởng phúc kể từ ngày 16/10 âm lịch, gặp nhiều điều may, ngửa mặt hứng tiền, sự nghiệp khởi phát - Ảnh 2
Bắt đầu từ ngày 16/10 âm lịch, con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, phúc khí đến nhà, hạnh phúc đầy tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đa phần người tuổi Mão dù là nam hay nữ đều sở hữu ngoại hình nổi bật và khí chất tinh anh. Bắt đầu từ ngày 16/10 âm lịch, con giáp tuổi Mão được dự đoán có tài lộc dồi dào, được dự đoán sẽ trở thành người giàu có.

Con giáp này nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Nếu thực sự nắm bắt được cơ hội này, họ sẽ kiếm tiền về đầy túi. Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp được quý nhân, từng bước thành công hơn trong công việc.

3 con giáp ung dung hưởng phúc kể từ ngày 16/10 âm lịch, gặp nhiều điều may, ngửa mặt hứng tiền, sự nghiệp khởi phát - Ảnh 3
Bắt đầu từ ngày 16/10 âm lịch, con giáp tuổi Mão được dự đoán có tài lộc dồi dào, được dự đoán sẽ trở thành người giàu có - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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