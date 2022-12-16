3 con giáp trúng số độc đắc đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 16/12/2022: Ví như 'Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn', gặp nhiều đại cát đại lợi, công danh xuôi thuận, tiền vàng chất đầy trong kho

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 04:31

3 con giáp được may mắn tài vận phất lên như điều gặp gió, công việc hanh thông, tiền tài dư dả, sự nghiệp đại thắng, tiền tài mở rộng.

Tuổi Mão

Theo dự đoán cho 12 con giáp, thời gian trước, tuổi Mão về cơ bản có thể cân đối thu chi bằng tài năng và sự cần cù của mình. Chỉ đến khi cát tinh chiếu rọi, tuổi Mão mới gặp may mắn để thu về lợi lộc rủng rỉnh.

Đúng hôm nay, Mão là con giáp cực kì may mắn trong thời điểm này. Từ nay trở đi, tuổi Mão sẽ có cơ hội kiếm tiền rơi ngay trúng đầu, muốn không kiếm tiền cũng khó, bởi Thần Tài cho lộc thì tiền bạc sẽ theo nhau tự chạy vào túi mà thôi.

Tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi Mão. Con giáp này tiến bộ mỗi ngày, hạnh phúc, có những bước đột phá mới trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng, cuộc sống muôn màu, gia đình hòa thuận, được quý nhân chỉ đường.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 16/12/2022: Ví như 'Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn', gặp nhiều đại cát đại lợi, công danh xuôi thuận, tiền vàng chất đầy trong kho - Ảnh 1
Mão sẽ có cơ hội kiếm tiền rơi ngay trúng đầu, muốn không kiếm tiền cũng khó, bởi Thần Tài cho lộc thì tiền bạc sẽ theo nhau tự chạy vào túi mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất chính là con giáp thông minh, lanh lợi, biết tự mình nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và tự tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Tử vi hôm nay cho biết, tuổi Tuất sẽ bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. 

Tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ trên mọi phương diện nên mọi thứ đều viên mãn thăng hoa. Người tuổi Tuất vốn thông minh, sáng suốt trong công việc, tổng thể tài lộc trong tuần này không tệ, đặc biệt trong thời gian tới sẽ gặp nhiều may mắn, có tài vận hanh thông, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người còn mua nhà mua xe.

Vận khí của con giáp ngày càng vượng phát. May mắn cộng với thực lực bản thân đã có, tài lộc đến tận cửa nhà tuổi Tuất, cuộc sống thăng hoa, không phải lo lắng về tiền bạc.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 16/12/2022: Ví như 'Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn', gặp nhiều đại cát đại lợi, công danh xuôi thuận, tiền vàng chất đầy trong kho - Ảnh 2
 May mắn cộng với thực lực bản thân đã có, tài lộc đến tận cửa nhà tuổi Hợi, cuộc sống thăng hoa, không phải lo lắng về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, thời điểm này cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Ngọ chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Được Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. 

Tuổi Ngọ chịu thương, chịu khó, từ hôm nay cuối năm vượng phát, quý nhân phù trợ, con giáp trở nên giàu sang, may mắn sẽ đến, phú quý không ngừng. Tuổi Ngọ không chỉ thu được vô số tài sản từ công việc, mà còn từ may mắn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong thời gian này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 16/12/2022: Ví như 'Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn', gặp nhiều đại cát đại lợi, công danh xuôi thuận, tiền vàng chất đầy trong kho - Ảnh 3
Bên cạnh đó, Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong thời gian này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng chiều mai, thứ Sáu ngày 16/12/2022, vận trình của 3 tuổi sẽ thuận buồm xuôi gió, tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, sự nghiệp tươi sáng, cuộc sống khởi sắc rực rỡ

Đúng chiều mai, thứ Sáu ngày 16/12/2022, vận trình của 3 tuổi sẽ thuận buồm xuôi gió, tay trái kéo quý nhân, tay phải ôm tài lộc, sự nghiệp tươi sáng, cuộc sống khởi sắc rực rỡ

3 con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nắm trong tay cả một trời may mắn, giàu sang phú quý, tài lộc bội thu, tình tiền viên mãn.

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