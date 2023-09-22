3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 22/9/2023, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 07:45

3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực cá nhân của mình nhờ nắm bắt được cơ hội tốt trong quá trình làm việc. Từ đó, bản mệnh gặt hái không ít thành quả mang về cho mình. Tài lộc khởi sắc do thu về một khoản lợi nhuận lớn từ các hoạt động đầu tư hoặc hợp tác. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu nên chú ý trong cách hành xử đối với người ấy để tránh nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có, người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình nhờ có Quý Nhân phù trợ.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 22/9/2023, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều tin vui. Chính Quan xuất hiện đem về nhiều cơ hội và niềm vui khi được trải nghiệm đủ mọi lĩnh vực. Tuổi Dần không nên lãng phí thời gian cho những điều vô ích mà hãy trân trọng từng phút giây đi qua.

Chuyện tình cảm hạnh phúc yên ấm. Đã qua rồi cái tuổi chỉ muốn tự do, bay nhảy nay đây mai đó. Tuổi Ngọ đến lúc cần một mái nhà để tìm về cảm giác yên bình sau mỗi giờ làm việc vất vả.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 22/9/2023, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào thời điểm tới, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng. Dù là người làm công ăn lương hay làm các công việc tự do cũng đều gặp may mắn. Mọi kế hoạch hay ý tưởng của con giáp này đều nhận được đánh giá cao, cơ hội thăng quan tiến chức nhờ vậy mà được rộng mở hơn.

Vận tình cảm có bước nhảy vọt đáng kể. Nhờ quý nhân dẫn dắt mà con giáp này dễ dàng tìm được chân mệnh đời mình. Mối quan hệ tiến triển tốt đẹp nhờ sự chân thành, thuỷ chung của những người trong cuộc.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 22/9/2023, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp trời cao ban phước 'uống no lộc trời', giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Sau hôm nay, thứ Năm 21/9/2023, 3 con giáp trời cao ban phước 'uống no lộc trời', giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

3 con giáp trời cao ban phước 'uống no lộc trời', giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn sau ngày 21/9.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 31 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 31 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi