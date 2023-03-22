3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (22/3/2023): Thần Tài ban phước, quý nhân kề cạnh, tiền tài đường đi nước bước rực rỡ, của cải không thiếu, mua nhà mua xe dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 22/03/2023 09:00

Tử vi hôm nay cho biết có tới 3 con giáp may mắn trúng số dễ như chơi, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, thăng quan tiến chức, tài lộc hưởng sâu dày, tiền về chật két.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng hôm nay 22/3/2023 cho biết đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo đối với công việc cũng như tài lộc của người tuổi Tuất, nhưng quan trọng là con giáp này phải duy trì được mục tiêu mình đặt ra, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi để tránh rơi vào tình trạng căng thẳng do làm việc quá sức.

Nhờ Thiên Đức cát tinh phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Đặc biệt, nhờ có biểu hiện tốt tại nơi làm việc nên Tuất rất được lòng sếp vì vậy thời gian này họ được cho thử sức ở các dự án quan trọng trong công ty, kinh nghiệm ngày một tăng cao khả năng thăng quan tiến chức sẽ dễ hơn nhiều lần. 

Khoảng thời gian này, cũng là cơ hội để con giáp này, gặp gỡ và hợp tác với những đối tác mà bạn đang chờ đợi hoặc khai trương, xuất ngoại đi làm ăn. Tuy nhiên, trước khi quyết định đầu tư một dự án nào đó bạn nên tính toán thật kỹ lưỡng nhằm tránh thất thoát về tiền bạc nhé. 

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Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng hôm nay 22/3/2023 cho biết đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo đối với công việc cũng như tài lộc của người tuổi Tuất, nhưng quan trọng là con giáp này phải duy trì được mục tiêu mình đặt ra, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi để tránh rơi vào tình trạng căng thẳng do làm việc quá sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có mà đến từ sự nỗ lực và quyết tâm làm việc không ngừng nghỉ của bạn. 

Cụ thể, trong sự nghiệp, Nguyệt Lệnh lâm Thai cho thấy bản mệnh là người có cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó. Về điều này, một số người tuổi Thìn không cần phải quá lo lắng khi sắp tới họ còn có sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi chuyện đối với con giáp này cũng trở nên dễ dàng hơn. 

Trên phương diện tài lộc, người tuổi Thìn không nên chủ quan, lơ là, bởi nếu vậy thì bạn rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Đặc biệt trong các thương vụ giao dịch, Thìn cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định để tránh làm thất thoát ví tiền của mình. 

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có mà đến từ sự nỗ lực và quyết tâm làm việc không ngừng nghỉ của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay tiết lộ vận trình sắp tới của người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn. Ngoài ra, con giáp này còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người.

Tiêu biểu như các dự án kinh doanh vốn dĩ đang rơi vào tình thế khó khăn và chắc suất mất tiền nhưng với sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu dễ dàng vượt qua, thu hồi lại vốn một cách nhanh chóng. Thậm chí, nếu gặp may mắn số tiền họ đem về là cực kỳ khủng. 

Ngoài ra, đường tình duyên của Sửu cũng vô cùng hanh thông khi người độc thân có thể phát triển tình cảm với một đối tượng bạn đã để mắt bấy lâu. Mặt khác những người đã yên bề gia thất cũng hạnh phúc không kém, vợ chồng yêu thương và hiểu nhau nhiều hơn. 

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Tử vi hôm nay tiết lộ vận trình sắp tới của người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 21/3 gọi tên 3 con giáp sau: Chính thức thoát kiếp khổ, tiền tài sang trang từ đây, sự nghiệp hanh thông, tài lộc nhân đôi, tiền bạc tràn ngập nhà

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay có tới 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc, trúng số dễ như chơi, tài lộc hanh thông , sự nghiệp có quý nhân giúp đỡ, cuộc sống đổi vận giàu sang phú quý.

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