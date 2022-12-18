3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (18/12/2022): Ngọc Hoàng ưu ái ban phước, tài lộc hanh thông, tiền của dồi dào, vận trình phát tài phát lộc, trúng thưởng 100 tỷ

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 07:52

Theo tử vi phương Đông, đúng hôm nay (18/12/2022) xuất hiện 3 con giáp may mắn nhờ có Ngọc Hoàng ưu ái, vận khí vượng mà thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay (18/12/2022) cho biết vận khí của người tuổi Ngọ luôn duy trì ở mức bình ổn, tốt đẹp nhất là trong khoảng thời gian tới đây đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc bô cùng vượng phát, gặt hái thành quả như ý. 

Đường sự nghiệp trong ngày hôm nay cho tới những ngày tiếp theo có sự biến động lớn lao, dường như cơ hội thăng quan tiến chức đến bên bạn rất gần, chỉ cần bạn xác định được mục tiêu rõ ràng, làm việc theo trình tự đề ra thì chẳng mấy mà bạn vươn lên vị trí mong ước. 

Mọi công sức và nỗ lực bạn bỏ ra chắc chắn sẽ thu về thành quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới, tuy sẽ còn một vài trục trặc phát sinh nên đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng. 

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (18/12/2022): Ngọc Hoàng ưu ái ban phước, tài lộc hanh thông, tiền của dồi dào, vận trình phát tài phát lộc, trúng thưởng 100 tỷ - Ảnh 1
Đường sự nghiệp trong ngày hôm nay cho tới những ngày tiếp theo có sự biến động lớn lao, dường như cơ hội thăng quan tiến chức đến bên bạn rất gần, chỉ cần bạn xác định được mục tiêu rõ ràng, làm việc theo trình tự đề ra thì chẳng mấy mà bạn vươn lên vị trí mong ước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay (18/12/2022), những người tuổi Sửu làm đâu trúng đó, mọi chuyện thuận lợi suôn sẻ ngoài mức tưởng tượng của bản thân. Nở rộ hơn cả là công việc đón cơ hội làm giàu, thăng quan tiến chức rõ rệt nhờ được quý nhân phù trợ. 

Bạn đi qua sóng gió nhàn tênh, tinh thần lạc quan, phấn chấn mà vững vàng theo đuổi mục tiêu. Đặc biệt trong ngày hôm nay cát khí giúp Sửu gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, được trời cho lộc nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đổ về túi, chưa kể trúng số khiến bạn trở nên giàu có đáng kể. 

Tuy nhiên dù có dư dả đến đâu thì bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lí, nếu thấy tiền rủng rỉnh mà vung tay quá trán thì tiền núi cũng cạn kiệt. 

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (18/12/2022): Ngọc Hoàng ưu ái ban phước, tài lộc hanh thông, tiền của dồi dào, vận trình phát tài phát lộc, trúng thưởng 100 tỷ - Ảnh 2
Đặc biệt trong ngày hôm nay cát khí giúp Sửu gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, được trời cho lộc nên tài vận tăng tiến, tiền bạc ào ào đổ về túi, chưa kể trúng số khiến bạn trở nên giàu có đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Chúc mừng tuổi Dậu trở thành con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa trong nửa cuối tháng 12, bởi được Lục Hợp và Chính Quan nâng đỡ tài tình nên đường tình duyên hay đường tài lộc đều sáng sủa. 

Trong ngày hôm nay (18/12/2022), con giáp may mắn nhờ biết tận dụng thời gian, quan niệm sống của riêng mình mà làm việc hết sức, tiền bạc tăng vọt, sự nghiệp lên tầm cao mới trong thời điểm nửa cuối tháng 12 này. 

Bản mệnh hãy cứ tiếp tục chăm chỉ, xây dựng ý chí tiến thủ, tràn đầy năng lượng tích cực thì tự khắc vận khí sẽ hanh thông, may mắn tìm đến cửa. Nhân dịp này nếu có ý định tiến hành cưới hỏi thì mau chóng thưa chuyện với mẹ cha. 

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (18/12/2022): Ngọc Hoàng ưu ái ban phước, tài lộc hanh thông, tiền của dồi dào, vận trình phát tài phát lộc, trúng thưởng 100 tỷ - Ảnh 3
Trong ngày hôm nay (18/12/2022), con giáp may mắn nhờ biết tận dụng thời gian, quan niệm sống của riêng mình mà làm việc hết sức, tiền bạc tăng vọt, sự nghiệp lên tầm cao mới trong thời điểm nửa cuối tháng 12 này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 19/12/2022, Cát Thần chỉ đích danh 3 con giáp siêu may mắn, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, tiền vào như nước, có nhiều cơ hội phát tài, trúng số

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 19/12/2022, Cát Thần chỉ đích danh 3 con giáp siêu may mắn, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, tiền vào như nước, có nhiều cơ hội phát tài, trúng số

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 19/12/2022, 3 con giáp may mắn được Cát Thần chỉ mặt đích danh hưởng trọn phúc trời, tiền tài dư dả, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 18/12/2022 Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 50 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch