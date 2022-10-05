Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến, lương thưởng dồi dào, cầu được ước thấy, ăn nên làm ra.
- Sau hôm nay, vận mệnh dát vàng, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, ban cho vạn điều may mắn, công danh thành toại, tiền tiêu hoài không hết
- Kể từ ngày mai, may mắn chạm đỉnh, 3 con giáp cầu được ước thấy, tiền của dư dôi, lương thưởng gia tăng gấp bội
Tuổi Tý
Người tuổi Tý có vẻ ngoài hiền lành, ít nói nhưng tương đối mạnh mẽ, không thừa thắng bại, không ngại khó, càng khổ càng có chí tiến thủ. Bản mệnh hoàn toàn có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả lý tưởng, cuộc sống sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
Theo tử vi 10 ngày tới, tuổi Tý được Thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tiền tài ngày càng thăng tiến, cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bên cạnh đó tuổi Tý cũng biết nắm chắc cơ hội trong tay, dốc toàn lực thể hiện tài năng của mình để đạt được sự tiến bộ về mọi mặt, giành được sự đánh giá cao của lãnh đạo, từ đó mở ra con đường thăng tiến rộng mở trong tương lai.
Tuổi Mão
Tử vi 12 con giáp nói rằng, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ cực kỳ hanh thông trong 10 ngày tới. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Mão trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.
Trong thời gian này, tuổi Mão nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ. Hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.
Tuổi Dậu
Tử vi 10 ngày tới dự báo, người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.
Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Dậu. Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức. Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn. Tuổi Dậu có thể ký kết những hợp đồng mới, có giá trị lớn.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.