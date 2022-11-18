3 con giáp trúng số độc đắc sau 16h30 ngày 25/10 âm lịch, gánh tiền mỏi vai, lộc xông vào nhà, Thần Tài lẫn quý nhân gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 14:47

Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, sau 16h30 ngày 25/10 âm lịch, tuổi Tý, Tỵ, Ngọ vận đỏ như son, có nhiều khởi sắc.

Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi sau 16h30 ngày 25/10 âm lịch, tuổi Tý khá may mắn nhờ có cát tinh tử vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này. Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Nhưng bạn dừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. Tuần này những ai có kế hoạch đi du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn.

3 con giáp trúng số độc đắc sau 16h30 ngày 25/10 âm lịch, gánh tiền mỏi vai, lộc xông vào nhà, Thần Tài lẫn quý nhân gõ cửa - Ảnh 1
Tiếp nối tử vi sau 16h30 ngày 25/10 âm lịch, tuổi Tý khá may mắn nhờ có cát tinh tử vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi của 12 con giáp dự báo, sua 16h30 ngày 25/10 âm lịch, tuổi Sửu may mắn có Thiên Ấn trợ mệnh nên đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận nếu không bạn sẽ vướng thị phi chốn công sở. Những người làm công việc liên quan đến y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn những người khác, tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần.

Tuổi Sửu có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập của mình nhờ Chính Tài hỗ trợ. Bản mệnh được khuyên là nên tập trung vào công việc chính, chớ tham làm quá sức kẻo tiền đi chữa bệnh quá tiền mình làm ra. Chuyện tình cảm của người đã có gia đình khá thuận. Nhưng những bạn tuổi này mà chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút khi dù bạn có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn cứ không được như ý.

3 con giáp trúng số độc đắc sau 16h30 ngày 25/10 âm lịch, gánh tiền mỏi vai, lộc xông vào nhà, Thần Tài lẫn quý nhân gõ cửa - Ảnh 2
Tử vi của 12 con giáp dự báo, sua 16h30 ngày 25/10 âm lịch, tuổi Sửu may mắn có Thiên Ấn trợ mệnh nên đỡ được phần nào xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sau 16h30 ngày 25/10 âm lịch, đường công việc lại khá ổn áp. Chính Quan tinh soi vận cực kỳ có lợi cho những người sắp thi cử, xin việc hoặc chuyển công tác làm ăn đến một nơi mới. Vậy nên, tốt nhất là bạn nên tiếp tục tập trung cho công việc đi đừng để ý chuyện phiếm ở chỗ làm.

Đầu tuần đường tình cảm nhờ Tam Hội cục nên cực kỳ thuận lợi, suôn sẻ. Sự thấu hiểu và công hưởng sẽ giúp bạn và người ấy càng gắn bó khăng khít với nhau hơn nữa. Con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa trong tuần này, có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau.

3 con giáp trúng số độc đắc sau 16h30 ngày 25/10 âm lịch, gánh tiền mỏi vai, lộc xông vào nhà, Thần Tài lẫn quý nhân gõ cửa - Ảnh 3
Sau 16h30 ngày 25/10 âm lịch, đường công việc lại khá ổn áp. Chính Quan tinh soi vận cực kỳ có lợi cho những người sắp thi cử, xin việc hoặc chuyển công tác làm ăn đến một nơi mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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