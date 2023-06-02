3 con giáp tràn trề phúc báu, tiền bạc đầy nhà, thoải mái tiêu pha, Thần Tài hộ vía khiến tài lộc không ngừng sinh sôi nảy nở trong nửa cuối tháng 4 âm lịch

Công việc: Người tuổi Tý công việc gặp trở ngại, nhiều rắc rối đến cùng một lúc, không có người hỗ trợ cùng bạn vượt qua.

Tử vi 12 con giáp nửa cuối tháng 4 âm lịch dự đoán, lộ trình công danh của tuổi Tý dễ thở, ngũ hành tương sinh giúp con giáp này vượt qua được những khó khăn thử thách một cách dễ dàng. Tình hình tài chính tươi sáng không ngờ, tiền nong tha hồ mà chi tiêu dù cho có xa xỉ tới cỡ nào. Chuyện tình buồn nhiều hơn vui vì có vận đào hoa đeo bám, đôi lứa cãi vã vì ghen tuông còn người độc thân thì cũng chẳng đi đến đâu.

Tài lộc: Tài lộc 15 ngày cuối tháng 4 âm lịch vô cùng vượng phát, làm ít hưởng nhiều.

Tình duyên: Vận trình tình cảm may mắn gặp được đúng người, ba mẹ bạn rất hài lòng về đối phương.

Sức khỏe: Sức khỏe bình thường, chú ý tập luyện thể thao đều đặn hơn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 15 ngày cuối tháng 4 âm lịch của 12 con giáp, vận trình tài lộc của tuổi Mùi có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Con giáp này có những mối làm ăn bất ngờ, lợi nhuận đầy hứa hẹn. Nhanh nhẹn nắm bắt thông tin, quyết định đúng đắn kịp thời, nên bản mệnh có thể giành được nguồn thu không nhỏ.



Trong 15 ngày cuối tháng 4 âm lịch, bản mệnh có thể dành thời gian bên gia đình và bạn bè để có được những khoảnh khắc vui vẻ, thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng đang ở giai đoạn tốt đẹp. Mối quan hệ của hai người được xây dựng dựa vào niềm tin nên dù đôi khi có xảy ra khúc mắc cũng được hóa giải rất nhanh. Trong 15 ngày cuối tháng 4 âm lịch, bản mệnh có thể dành thời gian bên gia đình và bạn bè để có được những khoảnh khắc vui vẻ, thư giãn.

Về mặt sức khỏe, trong 15 ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Tây Bắc phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và cửa phòng mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Tuất

Tử vi 15 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất may mắn với công việc, thuận lợi trong chuyện tình cảm.

Công việc: Công việc may mắn mở rộng nhiều cơ sở, tranh thủ cơ hội đến nên nắm bắt và phát huy tốt.

Tài lộc thuận lợi đến bất ngờ, nhiều khoản vay đã trả xong - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Người bên cạnh trân trọng bạn hãy biết giữ gìn, đừng vì những hào nhoáng mà quên mất người tốt với bạn.

Tài lộc: Tài lộc thuận lợi đến bất ngờ, nhiều khoản vay đã trả xong.

Sức khỏe: Sức khỏe rất quan trọng, đừng làm việc quá sức với bản thân.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.