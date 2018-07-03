3 con giáp thừa hưởng phúc khí của trời, tiền ập vào nhà, may mắn tột đỉnh

Những con giáp sau may mắn đến mức làm gì cũng có tiền, tài lộc cứ kéo đến cửa nhà ầm ầm, vài năm tới muốn mua nhà sắm xe chẳng khó.

Sau những thăng trầm, những khốn khó và cả những thất bai Dần đã tìm ra cho mình con đường đi đúng đắn nhất. Họ điềm tĩnh tiến về phía trước, sáng suốt trong mọi quyết định, và không bao giờ cho phép mình tự phụ. Nhờ thế, Dần càng về hậu vận sẽ càng giàu sang phú quý, của nả đầy nhà, sống sung túc đến già.

Dần dù là đàn ông hay phụ nữ cũng được trời ban cho sự cá tính, mạnh mẽ và kiên định. Nếu người khác chấp nhận một cuộc đời an phận thì Dần luôn có tham vọng và nỗ lực không ngừng để những kế hoạch, dự định của mình biến thành sự thật. Khát khao làm giàu của Dần mạnh mẽ đến mức dù sinh ra trong gia đình khốn khó, không có sự giúp đỡ của người thân con giáp này vẫn có thể một tay thay đổi đời mình.

Chẳng cần chờ đến khi về già mà ngay từ khi ở ngưỡng 30 Dậu đã có trong tay những thứ khiến người khác khát khao, ước ao có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự thông minh, sắc sảo và biết tận dụng những cơ hội hiếm có để tiến thân chính là điểm mấu chốt tạo nên thành công của Dậu. Chưa kể, con giáp này còn là người thấu tình đạt lí, luôn biết cách sống tử tế với người khác, họ càng không tranh đoạt với ai nên được rất nhiều người thương yêu, che chở.

Có mối quan hệ tốt, kèm thêm sự dấn thân của mình nên chẳng cần chờ đến khi về già mà ngay từ khi ở ngưỡng 30 Dậu đã có trong tay những thứ khiến người khác khát khao, ước ao có được. Tiền chất chật két, nhà cao cửa rộng, công thành danh toại là những từ chính xác nhất khi miêu tả về tương lai của con giáp này.

Ngọ hãy yên tâm, dù không là tỉ phú đô la thì bạn chắc chắn sẽ là tỉ phú tiền Việt đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đừng thấy Ngọ ham chơi, thích dịch chuyển và đôi khi bất cần mà tưởng họ vô dụng. Thực chất, Ngọ có thể lãng mạn đến cuồng điên, ngây thơ đến rồ dại nhưng khi đã quyết làm điều gì họ lại nghiêm túc đến ngạc nhiên.

Sự sáng tạo, đam mê và nhiệt huyết của Ngọ chính là động lực giúp họ tự truyền lửa cho chính mình, tự hoạch định đời mình, tự thành công mỗi ngày mặc cho người đời bàn tán xôn xao. Thành công đến với Ngọ không dễ dàng nên hơn ai hết họ luôn sống trách nhiệm, làm việc chăm chỉ để những người khác không vì mình mà liên lụy. Ngọ hãy yên tâm, dù không là tỉ phú đô la thì bạn chắc chắn sẽ là tỉ phú tiền Việt đấy.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.