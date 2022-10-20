3 con giáp thu hút tiền tài vào đầu tháng 10 âm lịch, vượt qua bể khổ, cuộc đời lên hương, Cát tinh báo hỷ

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 18:41

Vào đầu tháng 10 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp may mắn nhờ được Thần Tài dẫn lối đến mỏ vàng, lộc phát dồi dào, ngập trong sung túc an vui.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Tý thường rất chăm chỉ, nhẫn nại và kiên trì trong công việc. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi này gặp khá nhiều khó khăn, long đong, lận đận. Chuyện này khiến họ căng thẳng, buồn bã và suy nghĩ nhiều.

Tuy nhiên, trong đầu tháng 10 âm lịch, vận trình của con giáp tuổi Tý mới khởi sắc, tài lộc hanh thông. Được sự giúp đỡ, gợi ý của quý nhân, họ tìm ra hướng giải quyết cho công việc. Những người làm công ăn lương dễ đạt được thành tích xuất sắc, bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Trong khi đó, những người làm kinh doanh sẽ tìm được nguồn hàng tốt với giá cả phải chăng. Những khoản đầu tư của họ trước đó cũng sinh lời. Con giáp này thăng tiến trong sự nghiệp, kiếm về khoản tiền rủng rỉnh.

3 con giáp thu hút tiền tài vào đầu tháng 10 âm lịch, vượt qua bể khổ, cuộc đời lên hương, Cát tinh báo hỷ - Ảnh 1
Trong đầu tháng 10 âm lịch, vận trình của con giáp tuổi Tý mới khởi sắc, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp khá thâm trầm, nói ít làm nhiều. Vì vậy, quả không ngoa khi có nhận định rằng không ai có thể biết trong đầu người tuổi này nghĩ gì. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này thường tính toán kỹ lưỡng và chỉ quyết định làm mọi việc khi đã nắm chắc phần thắng.

Vào đầu tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Họ làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người cầm tinh con gà sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ. Được cấp trên ưu ái, trọng dụng, lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm trong công việc, con giáp này từng bước chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

3 con giáp thu hút tiền tài vào đầu tháng 10 âm lịch, vượt qua bể khổ, cuộc đời lên hương, Cát tinh báo hỷ - Ảnh 2
Vào đầu tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Dậu có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ nổi danh khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Đa phần người tuổi này đều là người có chí tiến thủ, luôn nỗ lực vươn lên phía trước. Dự đoán vào đầu tháng 10 âm lịch, tài vận của những người cầm tinh con Rắn tương đối rủng rỉnh.

Dù trước đó, họ có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng từ thời gian này, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Tài lộc đến cửa, may mắn đến nhà, người tuổi Tỵ làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì họ cũng buôn may bán đắt, nhận được nhiều cơ hội mở rộng quy mô.

3 con giáp thu hút tiền tài vào đầu tháng 10 âm lịch, vượt qua bể khổ, cuộc đời lên hương, Cát tinh báo hỷ - Ảnh 3
Dự đoán vào đầu tháng 10 âm lịch, tài vận của những người cầm tinh con Rắn tương đối rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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