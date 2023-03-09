3 con giáp thoát cảnh bần hàn, trúng được quả đậm vào buổi tối ngày 10/3: Công việc hanh thông, suôn sẻ, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 09:00

Trong cuộc sống này, người con giáp sau là người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nên xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ. Ngoài ra, họ còn có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

 

Tuổi Tỵ

Tỵ thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Con giáp này có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Tỵ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Tử vi dự báo, vận trình của tuổi Tỵ vô cùng thuận lợi. Tỵ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, tiền bạc có nhiều bước tiến triển vượt trội. Trong công việc, con giáp này tha hồ thể hiện tài năng và có nhiều cơ hội thăng tiến.

3 con giáp thoát cảnh bần hàn, trúng được quả đậm vào buổi tối ngày 10/3: Công việc hanh thông, suôn sẻ, tiền về đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về đường tình duyên, đây chính là thời gian người tuổi Tỵ có thể phát triển mối quan hệ của mình đi thêm một bước trong tương lai. Với những người có gia đình thì đây chính là cơ hội để hai người có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Nhìn chung tiền bạc và tình cảm đều viên mãn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nói ít làm nhiều, tính tình thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Người tuổi này dám nghĩ dám làm, nghiêm khắc với bản thân và có tham vọng. Họ có thể vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, con giáp này thường phát huy được thế mạnh khi làm việc độc lập hơn là làm việc theo đội nhóm. Họ cần đề cao tinh thần hợp tác để làm việc hiệu quả hơn.

3 con giáp thoát cảnh bần hàn, trúng được quả đậm vào buổi tối ngày 10/3: Công việc hanh thông, suôn sẻ, tiền về đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu tương đối may mắn trong sự nghiệp. Họ được cấp trên trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Mùa đông năm nay, những con giáp tuổi Dậu được phúc khí vây quanh, làm việc hiệu quả hơn. Sự chăm chỉ và mồ hôi công sức sẽ giúp họ gặt hái được thành quả.

Con giáp tuổi này đạt nhiều thành tích vượt bậc, được cất nhắc làm việc ở vị trí cao hơn. Trong khi đó, người tuổi Dậu làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng có giá trị.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tương hợp tương sinh với sao Thái Tuế, chính vì thế mà các bạn có nhiều khả năng được quý nhân mang đến sự trợ giúp rát lớn, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, cải thiện được các mối quan hệ xã hội.

Người tuổi Thìn có tấm lòng lương thiện, thích làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, dù trong môi trường nào cũng đều có thể gặt hái thành công nhờ thực lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ vô tư của quý nhân.

3 con giáp thoát cảnh bần hàn, trúng được quả đậm vào buổi tối ngày 10/3: Công việc hanh thông, suôn sẻ, tiền về đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này con giáp Thìn được cát tinh "Hoa Cái" vốn là ngôi sao đại diện cho quyền quý, cao sao chiếu mệnh, nhờ đó mà sự nghiệp của các bạn trở nên thuận lợi, hanh thông, thu nhập ngày càng nhiều.

Cộng với việc có thêm cơ hội tốt từ quý nhân mang lại, công việc các bạn đang đảm nhiệm hoặc việc làm ăn sẽ phất lên như diều gặp gió, như cá gặp nước vậy. Dù là người làm thuê hay người tự kinh doanh đều có vận sự nghiệp rất sáng, làm việc dễ gặt hái thành công.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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