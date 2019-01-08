3 con giáp TÀI VẬN bùng nổ, sự nghiệp thăng hoa, GIÀU SANG ngút trời trong Kỷ Hợi 2019

Trong năm Kỷ Hợi 2019, top con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, nằm trên đống vàng, sung sướng hết phần thiên hạ.

Bước vào Kỷ Hợi 2019, người tuổi Ngọ sẽ thêm phúc thêm lộc, sự nghiệp phát triển hưng thịnh. Cơ may mà Ngọ có được khiến họ tiêu mãi cũng không hết tiền, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc, nằm ngửa mà ăn.

Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, cá tính và có kế hoạch cụ thể cho cuộc đời mình. Dẫu có bất cần, ham chơi đến mấy nhưng khi trưởng thành họ chính chắn, khôn ngoan và luôn sống trách nhiệm. Nhờ thế, thần tài ra sức ban tài phát lộc cho con giáp này, giúp họ càng về hậu vận càng phất lên như diều gặp gió, giàu không ai cản nổi.

Sửu đã giàu lại càng sang, trở thành đại gia bạc tỷ là chuyện hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ có thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên trong năm Kỷ Hợi người tuổi Sửu sẽ gặt hái vô số thành công. Dẫu không có quá nhiều tham vọng, không nhanh nhẹn, khôn ngoan như những con giáp khác nhưng nhờ sự chân thành, tử tế mà Sửu được trời thương yêu hết mực.

Thần may mắn theo chân nên vận số của Sửu sẽ có những chuyển biến tích cực. Nếu buôn bán, kinh doanh con giáp này sẽ thành công vang dội, thu về khối tài sản khổng lồ. Nếu làm công ăn lương chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức, lương tăng ầm ầm. Nhờ thế, Sửu đã giàu lại càng sang, trở thành đại gia bạc tỷ là chuyện hiển nhiên.

Họ may mắn đến mức bước chân ra tới ngõ vận may đã ập xuống đầu, tiền đếm mãi cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu hiền lành, chăm chỉ lại khiêm nhường nên được rất nhiều quý nhân thương yêu, che chở. Dù phải trải qua biết bao sóng gió, thất bại nhưng Dậu vẫn không bỏ cuộc mà càng nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế của mình.

Bước chân vào năm Kỷ Hợi 2019, Dậu sẽ bước sang giai đoạn hưng thịnh nhất đời mình. Họ may mắn đến mức bước chân ra tới ngõ vận may đã ập xuống đầu, tiền đếm mãi cũng không hết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.