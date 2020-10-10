3 con giáp sống lương thiện không sân si được trời Phật gửi quà may mắn cuối năm 2020

Tâm linh - Tử vi 10/10/2020 05:36

2020 không dễ dàng nhưng 3 con giáp này vẫn giữ lòng thiện lương trước khó khăn. Họ được trời Phật gửi quà may mắn cuối năm 2020.

Đây là 3 con giáp sống lương thiện được trời Phật nâng đỡ cuối năm 2020.

Tuổi Thân

Theo tử vi con giáp, người tuổi Thân sống lạc quan, phóng khoáng. Họ luôn quan niệm cuộc sống này đã có an bài, miễn cưỡng là chuyện không thể. Vì thế, trong công việc hay cuộc sống con giáp này thường ít sân si, tranh giành. Nếu đối phương gây khó dễ cho rằng mình đúng, họ sẽ im lặng rời đi. Trong một mối quan hệ, họ luôn muốn có sự cố gắng đến từ hai phía.

3 con giap 1
Đặc biệt cuối năm 2020 này, tuổi Thân được trời Phật khen ngợi bằng những món quà bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân không thích cảm giác áp lực, căng thẳng tiêu cực. Họ thích sống thoải mái, đúng với lương tri của bản thân nên thường gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ. Đặc biệt cuối năm 2020 này, tuổi Thân được trời Phật khen ngợi bằng những món quà bất ngờ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu có bề ngoài khiến người khác có cảm giác như họ rất hiếu thắng. Nhưng thực chất, khi gặp khó khăn thì con giáp này luôn đơn giản hóa mọi chuyện. Họ không thích tranh cãi, chỉ hành động để thể hiện quan điểm của bản thân.

3 con giap 2
Vì cách sống này mà tuổi Dậu gặp nhiều may mắn cuối năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu thường không thích dây dưa vào những cuộc tranh cãi không cần thiết. Họ tin vào chữ duyên, không muốn cưỡng cầu. Nếu gặp phải người quá đáng, con giáp này còn chịu đựng được thì sẽ không để tâm. Con giáp này giàu lòng bao dung và sống lương thiện.

Vì cách sống này mà tuổi Dậu gặp nhiều may mắn cuối năm 2020.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất thật thà, lương thiện, yêu ghét rõ ràng. Họ không thích sự giả tạo, cũng không thích tranh giành sân si. Con giáp này chỉ tập trung vào công việc của bản thân. Họ sống có trách nhiệm, luôn cố gắng không ngừng vì công việc. Họ luôn quan niệm cái gì là của mình thì sẽ là của mình, và phải bảo vệ thật tốt những gì đang có trong tay.

3 con giap 3
Tuổi Tuất là một trong 3 con giáp sống lương thiện nên được trời cao an bài những tháng ngày cuối năm nhiều may mắn, phú quý nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất là một trong 3 con giáp sống lương thiện nên được trời cao an bài những tháng ngày cuối năm nhiều may mắn, phú quý nhất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Phụ nữ thuộc con giáp này, sống hết mình yêu hết lòng, nói lời hay làm việc tốt, càng lớn tuổi cuộc sống càng giàu có viên mãn

Phụ nữ thuộc con giáp này, sống hết mình yêu hết lòng, nói lời hay làm việc tốt, càng lớn tuổi cuộc sống càng giàu có viên mãn

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được trời sinh hiền lành, nhân hậu, họ là những người sống tích cực, luôn lạc quan hướng về phía trước, ngoài ra họ luôn biết giúp đỡ người khác nhờ vậy mà cuộc sống tương lai luôn gặp nhiều điều may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường