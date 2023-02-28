3 con giáp sau giàu có vang danh vào tháng 3/2023: Tài Lộc vào cửa, Tiền về như vũ bão, vận trình tươi sáng, buôn gì đắt đó, làm gì thành đó

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 13:30

Trong thời gian này, những con giáp này được dự báo sẽ có bứt phá trong sự nghiệp, có tài lộc như nước, thăng tiến dễ dàng.

 

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Thời điểm này là thời gian tốt để tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì việc làm giàu chỉ trong nháy mắt.

3 con giáp sau giàu có vang danh vào tháng 3/2023: Tài Lộc vào cửa, Tiền về như vũ bão, vận trình tươi sáng, buôn gì đắt đó, làm gì thành đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, tuổi Dậu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có, cuối năm nay có người còn mua được nhà, được xe, thậm chí có cả số vốn lớn để làm ăn.

Tuổi Thân

Vận trình của tuổi Thân trong thời điểm này khởi sắc rực rỡ, mà nổi bật nhất là mặt tình cảm với những người còn độc thân. Đào hoa nhập mệnh, những mối lương duyên sẽ tìm đến bạn, giúp bạn làm quen được với đối tượng vô cùng triển vọng. Hãy chủ động trong chuyện tình cảm, quan hệ của hai bạn sẽ ấm lên nhanh chóng.

3 con giáp sau giàu có vang danh vào tháng 3/2023: Tài Lộc vào cửa, Tiền về như vũ bão, vận trình tươi sáng, buôn gì đắt đó, làm gì thành đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đã lập gia đình cũng sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc. Nửa kia và con cái chính là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Thậm chí, dù ngoài xã hội phải đối diện với nhiều áp lực đến mấy thì khi về đến nhà, bạn cũng có thể trút bỏ gánh nặng. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cũng dễ dàng đạt được mức lợi nhuận lớn, cốt là bạn tập trung cho kế hoạch của mình. Chắc hẳn khách hàng, đối tác rất tin tưởng và sẵn sàng hợp tác lâu dài với người biết giữ chữ tín như bạn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường mang tính cách mạnh mẽ, can đảm. Họ năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Do đó, người tuổi này có nhiều bạn bè và được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống.

3 con giáp sau giàu có vang danh vào tháng 3/2023: Tài Lộc vào cửa, Tiền về như vũ bão, vận trình tươi sáng, buôn gì đắt đó, làm gì thành đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

3 con giáp lương thiện được Phật Bà độ trì từ sau 20h tối Thứ 3 ngày 28/2: Có tên trong sổ nhận Lộc, hốt vàng hốt bạc, cầu được ước thấy, toàn gia sung túc

3 con giáp lương thiện được Phật Bà độ trì từ sau 20h tối Thứ 3 ngày 28/2: Có tên trong sổ nhận Lộc, hốt vàng hốt bạc, cầu được ước thấy, toàn gia sung túc

Từ khung giờ này, những con giáp này được dự báo sẽ đạt được những dấu mốc mới trong sự nghiệp. Cuộc sống của họ cũng ngày càng khởi sắc, danh vọng mãi thênh thang, tài lộc trọn vẹn như ý, gia đình sung túc an nhàn.

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