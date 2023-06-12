3 con giáp phúc đức sâu như biển cả, đúng 16h55 hôm nay (12/6) mua thêm két sắt để đựng kim cương châu báu, vàng bạc được trời trải sẵn cho nhặt

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 12/6/2023 hôm nay, tuổi Sửu nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Cấp trên sẵn sàng giao cho con giáp này những trọng trách lớn lao. Đó chính là một nấc thang để bản mệnh tiến gần hơn tới quyết định thăng tiến.

Theo quan niệm dân gian, trong ngày mới này, nếu có ý định xuất hành bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần và Tài thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Người phải tiếp xúc với nội dung công việc mới hoặc môi trường mới tự tin thể hiện các quan điểm của mình. Những sáng kiến mới mẻ của tuổi Sửu khiến cả tập thể đều phải ngạc nhiên, có thể bản mệnh sẽ giúp mọi người tìm ra hướng đi mới triển vọng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn : 95 , 91 , 59

Tuổi Mão

Xem bói tử vi Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão có cơ hội phát tài nhờ những trò may rủi trong ngày hôm nay. Khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó có thể khiến bạn dư dả trong một thời gian ngắn, nhưng đừng vì thế mà nghĩ tới chuyện dựa dẫm vào nó.

Hãy cố gắng bằng chính sức lao động của mình, như vậy thì bạn mới có thể phát triển một cách bền vững. Còn nếu bản mệnh chỉ lười biếng, "há miệng chờ sung" thì sẽ nhanh chóng trắng tay, khó có thể dư dả về lâu về dài được.

Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm cũng chẳng mấy yên bình khi bạn nhận ra có một người khác dành tình cảm cho người mình thầm mến. Càng là lúc thế này, bạn lại càng nên mạnh dạn, chớ để vuột mất người ấy.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Con số may mắn : 16 , 64 , 58

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ chưa thực sự tỏa sáng, con giáp này cần chủ động đấu tranh cho lợi ích của bản thân, và đừng nên dễ dàng từ bỏ mọi thứ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn học hỏi thêm một số kỹ năng mới, giúp cho bản thân ngày càng tiến bộ.

3 con giáp được Thần Tài chống lưng trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tăng tiến do tuổi Ngọ thông minh và nhanh nhạy trong việc học hỏi kinh nghiệm của người đi trước. Điều này giúp con giáp này tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tài chính trong tương lai.

Vận trình tình duyên khá bấp bênh. Tuy tuổi Ngọ giỏi tư vấn, chia sẻ và đưa ra lời khuyên cho người khác, nhưng khi đối mặt với vấn đề trong chuyện tình cảm của chính mình, bạn cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Con số may mắn : 44 , 33 , 99

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!