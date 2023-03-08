3 con giáp phúc lớn vận may lớn, chuẩn bị tinh thần rước Tài Lộc về nhà vào 22h 30 phút ngày 8/3: nay mai phát tài, vài ngày sau trúng số

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dậu thông minh, tài giỏi, không ngại khó khăn vất vả mà luôn lấy đó làm động lực để ngày càng tiến bộ hơn.

Tử vi học có nói, trong thời điểm này, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Đa số những người tuổi Dậu đều công thành danh toại vài giai đoạn tiền vận, họ biết tích lũy kinh nghiệm, không ngừng tự thay đổi bản thân để vượt qua thử thách.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, quyết tâm tìm được hướng đi riêng để thăng hoa rực rỡ.

Từ thời điểm này trở đi, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi.

Tuổi Mùi

Tử vi thời điểm này của người tuổi Mùi rất tốt. Dù xét về sự nghiệp hay tình duyên thì đây đều là một năm khá thành công. Với sự trợ giúp đắc lực của tam đại cát tinh, Nhạc Đế, Thiên Xứng và Ngọc Đường, nhân duyên tốt đẹp, công việc thuận lợi, chuyện tình cảm cũng suôn sẻ.

Trong thời gian sắp sắp tới, cho dù bạn là người rất nhút nhát cũng có thể thoát khỏi kiếp độc thân, mọi việc đều được như ước nguyện.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc cũng cũng có sự thăng tiến ổn định, dù là nhân viên văn phòng hay người bắt đầu kinh doanh riêng thì thu nhập đều rất khả quan.

Lúc này tuổi Mùi có cát tinh soi chiếu, tài lộc tăng lên gấp bội, trong sự nghiệp có thể điều chỉnh phương hướng hợp lý, chọn mục tiêu, chăm chỉ làm việc, đừng vì áp lực mà thả lỏng. Nỗ lực và chăm chỉ, bạn nhất định sẽ đạt được thành quả hơn cả mong đợi.

Tuổi Thân

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Thân được dự báo sẽ có quý nhân trợ mệnh rất nhiều trên con đường sự nghiệp trong ngày Lục Hợp tương trợ.

Bạn có nguồn cảm hứng, đam mê và động lực làm việc, luôn hăng hái tiến về phía trước nên quý nhân cũng căn cứ vào đó để dìu dắt bạn. Con giáp này cho thấy sự nghiêm túc và hăng say với những gì đang theo đuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là lúc Thân có đủ sức mạnh để vượt qua những thách thức và xóa đi những rắc rối đang cản trở con đường đi của mình. Ngoài ra, Thân là người biết rõ mình đang đứng ở đâu, vì thế Thân rất tự tin để có thể chinh phục mọi thứ mà mình mong muốn. Thần may mắn đang ở bên cạnh đồng hành cùng Thân, con giáp này còn sợ gì nữa mà không thử sức.

Đặc biệt, từ thời gian này trở đi, những người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cũng như tài vận. Chỉ cần vững tâm phấn đấu thì ai muốn quyền có quyền, ai muốn chức có chức, thậm chí tiền tài ngày càng thăng hoa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm