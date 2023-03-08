Trong 17h 30 phút ngày 8/3: 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay, làm gì cũng có lộc, cuộc sống bước sang chương mớ, sự nghiệp như mơ, vạn điều như ý

Với khả năng phân tích và phán đoán đáng nể, tuổi Tuất được cho là những người rất giỏi việc tính toán, kinh doanh và kiếm tiền. Nếu được cho cơ hội tốt, họ có thể một tay làm nên cơ đồ, dù tuổi đời còn trẻ cũng có thể tạo dựng cho mình cơ ngơi đồ sộ, khiến muôn người nể phục.

Tử vi học có nói, trong thời điểm này cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Nếu như tài vận của họ vẫn còn khá "im lìm" vào tháng trước, thì vào mốc thời gian nói trên thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi. Tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội thuận lợi trong chuyện làm ăn, giúp tình hình tài chính của họ được cải thiện rõ rệt, cuộc sống cũng có nhiều tin vui, có thể nói là thập toàn thập mỹ, là mong muốn của bất kỳ ai.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong thời điểm này tuổi Tuất có sự phát triển không ngừng và nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Được tạo đà từ những may mắn vào của những tháng trước, do đó tuổi Tuất có đầy đủ điều kiện và cơ hội để thừa thắng xông lên, nắm bắt được cơ hội trời cho và làm giàu cho bản thân và gia đình. Nếu biết tận dụng tốt những ưu thế của mình và nhờ tới mọi nguồn lực giúp đỡ, tuổi Tuất có thể trở thành một trong những con giáp giàu nhất trong thời điểm này.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn đã mang trong mình nhiều phúc khí khi đại biểu cho một giống loài thần thoại, là “đứa con của đất trời”, sở hữu năng lực phi thường.

Bản tính của họ luôn sống lạc quan, vui tươi và luôn nhìn vào mặt tích cực. Nguồn năng lượng dồi dào này giúp họ có thể không ngừng tiến bước dù có lúc rơi vào hoàn cảnh không tốt. Thậm chí xuất thân bần hàn, vất vả cũng trở thành một phần động lực to lớn để họ vươn lên đầy bất ngờ.

Khi phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm, người tuổi Thìn đam mê chinh phục thử thách sẽ vui vẻ đón nhận. Với ý chí quyết tâm mạnh mẽ, họ không bao giờ muốn tự bó buộc mình trong một không gian chật hẹp. Bản mệnh thích vươn tới bầu trời cao giống như những chú rồng đích thực để thỏa sức vẫy vùng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn có được sự lạc quan và bản tính kiên nghị, thu hút vận may đến bên, giúp đỡ bản thân vượt qua gian nan. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân giúp họ không ngừng tiến thẳng về mục tiêu đã đặt ra rõ ràng trong cuộc đời. Họ giỏi xác định hướng đi phù hợp với bản thân nên có thể không ngừng tiến bước, không do dự, ngập ngừng.

Học tập những người sống tích cực, không ngừng nỗ lực để chuẩn bị cho quá trình đột phá về sau, họ luôn chuẩn bị sẵn sàng để đợi ngày “cá chép hóa Rồng”, đạt được thành công bất chấp xuất thân ban đầu.

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần học được rất nhiều về cách quản lý tiền bạc, hãy thực hành nhiều hơn để cải thiện tình hình tài chính hiện tại bạn nhé. Bạn chỉ cần kiên trì là đạt được mục tiêu thôi mà.

Ảnh minh họa: Internet

Tài chính của bản mệnh thời gian này đã ổn định nhưng chưa phải là thời điểm tốt để bạn đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Bạn vẫn cần thêm thời gian, thu nhập thêm thông tin để so sánh và đánh giá lại vấn đề.

Trong thời điểm này, những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Dần sẽ tự tin hơn.

Từ giờ thời điểm này, tuổi Dần có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì không sợ nghèo khó nếu như tuổi Dần vững tâm thì việc gì cũng có thể vượt qua được.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm