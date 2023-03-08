Đúng 16h 30 phút ngày 8/3: 3 con giáp làm đâu thắng đó, ngửa tay hốt vận tài trời ban, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 09:04

Trong thời điểm này, có 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, làm đâu thắng đó, tha hồ ăn sung mặc sướng.

 

Tuổi Sửu

Các bạn thuộc con giáp Sửu là những người thông minh, có năng lực, linh hoạt, nhanh nhạy, năng động, hiểu biết, sẵn sàng làm việc chăm chỉ, đặc biệt nhiệt tình, độc lập, vững vàng và tự tin và khoan dung, tốt bụng, chân thành.

Đúng 16h 30 phút ngày 8/3: 3 con giáp làm đâu thắng đó, ngửa tay hốt vận tài trời ban, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, vận may của con giáp Sửu đang tăng lên ổn định, dễ thu hút của cải và tài lộc. Vận may sẽ đến nhà Sửu liên tục, thần của cải bám gót giúp con giáp này kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung túc và hạnh phúc Đồng thời tương lai của Sửu nhất định sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, mọi việc suôn sẻ, cuộc sống ngọt ngào.

Tuổi Ngọ

Trên con đường phát triển của mình, người tuổi Ngọ vẫn luôn luôn dựa vào nghị lực hơn người của mình để làm việc, để sống và vươn lên. Phẩm chất tốt đẹp này thực sự rất đáng trân trọng và không phải ai cũng dễ dàng có được và đây cũng là lý do khiến xui xẻo và những kẻ tiểu nhân không có cơ hội lại gần, mọi việc đều có xu hướng trở nên thuận lợi.

Đúng 16h 30 phút ngày 8/3: 3 con giáp làm đâu thắng đó, ngửa tay hốt vận tài trời ban, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Ngọ nhận nhiều cơ hội phát tài trong lĩnh vực kinh doanh. Có sẵn vốn liếng, kinh nhiệm, cộng thêm những mối quan hệ hữu hảo, họ có thể phát triển quy mô kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với bây giờ. Lại được Thần Tài chiếu cố, tài chính rủng rỉnh, việc xây nhà lầu, sắm xe sang đối với người tuổi Ngọ chẳng khó gì.

Tuổi Thân

Thân thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn.

Đúng 16h 30 phút ngày 8/3: 3 con giáp làm đâu thắng đó, ngửa tay hốt vận tài trời ban, có cơ hội thăng quan tiến chức, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong thời điểm này, người tuổi Thân hoàn toàn lột xác chính nhờ việc biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình.

Đây chính là thời kỳ mà vận khí của con giáp tuổi Thân đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng. Những người tuổi Thân sẽ có công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh trong thời gian tới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

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