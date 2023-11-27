3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Ba 28/11: Ngọ phát tài phát lộc, Thìn vinh hoa phú quý có đủ, Mùi giàu lên trông thấy

Tử vi ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ luôn có cách cải thiện góc làm việc.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc bạn giỏi tính toán, làm việc nhanh chóng.

Tài lộc: Mức thu nhập dần cải thiện nhiều hơn, cố gắng giữ chắc.

Sức khoẻ: Không ngủ ngon vì cơ thể suy nhược.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người thuộc tuổi Thìn rất rộng lượng và phóng khoáng với người khác. Có như vậy, ấn tượng tốt mà họ mang lại cho mọi người xung quanh mới có thể tạo ra giá trị về mặt kinh tế cho bản thân.

Đúng 28/11/2023 cuộc sống của họ sẽ đón nhận ngày càng nhiều may mắn và cơ hội. Nếu nắm bắt được thời cơ để tranh thủ thăng tiến, gia tăng thu nhập, họ sẽ giảm bớt rất nhiều gánh nặng về mặt tài chính. Tuy nhiên, cần cẩn thận vì đây cũng là năm tiêu hao nhiều do tư tưởng có thiên về lối sống hưởng thụ, tiền bạc đủ tiêu pha, không phải nợ nần, có lộc kinh doanh buôn bán.

Nhìn chung, tài lộc của con giáp tuổi Thìn rất khả quan. Thậm chí tổng thu nhập còn có khả năng khá hơn nhiều so với năm ngoái.

Trong công việc, những người tuổi Thìn cũng dễ dàng vượt qua khó khăn. Việc họ cần làm kiên nhẫn cũng như can đảm để đối mặt với những thử thách sắp tới, xác định rõ mục tiêu và nắm bắt cơ hội.

Nên biết tận dụng cơ hội và phấn đấu không ngừng, cuối năm người tuổi Thìn có thể được hái “quả ngọt".

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 28/11/2023, tuổi Mùi có thể bị tiểu nhân đặt điều. Mọi chuyện vốn không đơn giản và những người tưởng như tốt với bản mệnh chưa chắc đã thật lòng. Con giáp này cần học cách nhìn người tinh hơn, đặc biệt không nên chia sẻ một cách tùy tiện.

Về mặt tình cảm, có vẻ mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia cũng không được suôn sẻ cho lắm. Cách giải quyết tốt nhất đó là bản mệnh đừng cố áp đặt quan điểm của mình lên đối phương. Hãy chờ tới khi mọi chuyện lắng xuống rồi tìm cách nói chuyện sẽ có hiệu quả hơn.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.