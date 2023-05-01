3 con giáp nữ 'vượng phu ích tử' dù có chút nóng nảy, hay cằn nhằn

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 21:34

Hay cằn nhằn, thậm chí là nóng nảy song 3 'nàng' giáp này vẫn luôn yêu chồng thương con số 1.

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu không nóng tình như tuổi Dần, tuổi Thìn nhưng một khi đã giận sẽ khiến những người xung quanh phải bất ngờ. Đặc biệt, họ là những người khá hiếu thắng, một khi đã tranh luận, nhất định sẽ không chịu nhận phần thua về mình. Cũng chính vì tính hiếu thắng nên tuổi Dậu đôi khi bị cảm xúc nóng nảy vượt tầm kiểm soát. Song họ lại là những người không để bụng lâu, sẽ quên sạch sau khi chuyện xảy ra.

Sự cằn nhằn, hiếu thắng của người tuổi Dậu đôi khi khiến chồng phải bực bội song đây lại là một trong những con giáp có số vượng phu số 1. Vận may người tuổi Dậu được ban không chỉ dành cho bản thân mà còn khiến chồng con, gia đình họ được suôn sẻ và thuận lợi, tài vận thăng hoa bất ngờ. Lấy được vợ tuổi Dậu, đàn ông an tâm phấn đấu sự nghiệp vì đã có hậu phương vững chắc.

3 con giáp nữ 'vượng phu ích tử' dù có chút nóng nảy, hay cằn nhằn - Ảnh 1
Vận may người tuổi Dậu được ban không chỉ dành cho bản thân mà còn khiến chồng con, gia đình họ được suôn sẻ và thuận lợi, tài vận thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ phóng khoáng, ngông cuồng là thế nhưng trong hôn nhân họ lại một mực chung tình. Một khi đã yêu và cưới, họ sẽ hy sinh tất cả để gia đình được đầm ấm.

Vậy nên, Ngọ thường đòi hỏi khá cao ở bạn đời. Chỉ đàn ông bản lĩnh, kiên định và trưởng thành mới có thể chiếm được trái tim Ngọ. Sau khi kết hôn, nàng giáp này sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc để hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Nhờ thế, chỉ vài năm sau chồng của Ngọ đã có của ăn của để, gia đạo hưng thịnh viên mãn.

3 con giáp nữ 'vượng phu ích tử' dù có chút nóng nảy, hay cằn nhằn - Ảnh 2
Ngọ phóng khoáng, ngông cuồng là thế nhưng trong hôn nhân họ lại một mực chung tình. Một khi đã yêu và cưới, họ sẽ hy sinh tất cả để gia đình được đầm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi sẽ là mẫu người lý tưởng, đáng mong đợi của nhiều chàng trai, vì họ vừa dịu dàng, đoan trang vừa mạnh mẽ. Khi đã kết hôn, cô nàng tuổi Hợi sẽ hết lòng chăm lo cho cuộc sống gia đình, thậm chí họ sẵn sàng hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để những người thân của mình được sung sướng, đầy đủ.

Khi đã kết hôn, cô nàng tuổi Hợi sẽ hết lòng chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Năm 2023 sẽ là một năm “bội thu” với nữ tuổi Hợi, họ có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn, thu nhập tăng lên trông thấy, cuộc sống vô cùng ổn định. Không chỉ vậy, Hợi còn có thể đưa ra nhiều ý kiến hay, giúp đỡ chồng trong công việc cũng như việc kinh doanh, nhờ vậy mà con đường sự nghiệp của chồng sẽ rộng mở hơn.

3 con giáp nữ 'vượng phu ích tử' dù có chút nóng nảy, hay cằn nhằn - Ảnh 3
Phụ nữ tuổi Hợi sẽ là mẫu người lý tưởng, đáng mong đợi của nhiều chàng trai, vì họ vừa dịu dàng, đoan trang vừa mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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