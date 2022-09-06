3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp thành toại, thu nhập tiền tỷ trong 9 ngày tới (7/9 - 15/9)

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 13:27

Tử vi con giáp dự đoán trong 9 ngày tới (7/9 -15/9) có 3 con giáp được che chở, quý nhân giúp đỡ nên vận tài sẽ cực vượng, làm gì cũng phát đạt.

Tuổi Tý

Tử vi con giáp dự đoán trong 9 ngày tới (7/9 -15/9) Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc vào ngày này. Bản mệnh bắt tay vào công việc được giao ngay mà không chần chừ, do dự chút nào hay để ai phải nhắc nhở. Nhưng hãy cẩn thận bởi điều này có thể khiến bạn trở nên nóng vội.

Chính Quan phù trợ, những chú Chuột sẽ dễ được cất nhắc vào những chức vụ phù hợp, có tiềm năng phát triển trong tương lai. Vì thế, bản mệnh cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, không dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn.

Kim sinh Thủy rất có lợi cho đường tình duyên của con giáp này. Người ấy chính là hậu phương vững chắc cho bạn. Chính vì thế, nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy chủ động thảo luận với người ấy để tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất. 

3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp thành toại, thu nhập tiền tỷ trong 9 ngày tới (7/9 - 15/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi con giáp dự đoán trong 9 ngày tới (7/9 -15/9) công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ. Bạn nên đánh giá tình hình thực tế và năng lực của bản thân mình một cách chính xác nếu muốn đưa ra những kế hoạch thực sự phù hợp với sự phát triển trong tương lai.

Đặc biệt là người trẻ tuổi cũng chớ nên vội vàng tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Nếu còn nhiều điều băn khoăn, bạn hoàn toàn có thể trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Đây là khoảng thời gian thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Bản mệnh nên sắp xếp thực hiện những công việc quan trọng để gặp nhiều thuận lợi, may mắn.

3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp thành toại, thu nhập tiền tỷ trong 9 ngày tới (7/9 - 15/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ rất linh hoạt, vui vẻ, suy nghĩ nhanh nhẹn và có lòng tự trọng cao. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã có mục tiêu cho cuộc đời và thực hiện từng bước theo những gì đã đặt ra. Dù có gặp bao nhiêu trở ngại, họ sẽ không bao giờ từ bỏ và tin rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết thành công.

Tử vi con giáp dự đoán trong 9 ngày tới (7/9 -15/9) những điều may mắn và suôn sẻ sẽ đến với tuổi Ngọ trong thời gian này. Ngọ sẽ kiếm được nhiều tiền, ăn nên làm ra, dễ trở thành ông chủ lớn.

Nhìn chung, từ công việc cho đến đời sống cá nhân đều viên mãn, hạnh phúc. Nếu những người độc thân muốn tìm nửa kia thì đây chính là cơ hội cho bạn có thể đạt được ý nguyện trăm năm.

3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp thành toại, thu nhập tiền tỷ trong 9 ngày tới (7/9 - 15/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi trong 4 ngày tới (7/9 - 10/9) của 12 con giáp cho thấy Chính Tài chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc

Tử vi trong 4 ngày tới (7/9 - 10/9) của 12 con giáp cho thấy Chính Tài chiếu mệnh, 3 con giáp may mắn có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc

Tử vi 12 con giáp dự báo trong 4 ngày (7/9 - 10/9), Thực Thần dự báo những may mắn đang đến với 3 con giáp có tên dưới đây, được quý nhân chỉ lối, vận trình công việc lên hương.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng