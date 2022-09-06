3 con giáp hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió, xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố trong 15 ngày kế tiếp (7/9 -21/9)

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 10:57

Tử vi trong 15 ngày tới (7/9 - 21/9) của 12 con giáp cho thấy đường tài lộc của 3 con giáp này xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố, sự nghiệp hanh thông, tài vận vượng phát.

Tuổi Mão

Tử vi trong 15 ngày tới (7/9 - 21/9) Thiên Tài giúp sức, người tuổi Mão có cơ hội phát tài, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua.

Bản mệnh là người thông minh, nhạy bén và cũng rất phóng khoáng với mọi người, tuy nhiên, tật xấu của bạn là hay ba hoa, khoác lác. Đừng quá kiêu ngạo như vậy, hãy khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người.

Nếu có việc cần phải đi xa trong những ngày này, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông Nam.

3 con giáp hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió, xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố trong 15 ngày kế tiếp (7/9 -21/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi trong 15 ngày tới (7/9 - 21/9) đường tài lộc của người tuổi Tỵ xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, nếu cứ tiêu xài phung phí thì khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó cũng không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu. Bạn nên tìm cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình, giúp tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

3 con giáp hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió, xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố trong 15 ngày kế tiếp (7/9 -21/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi trong 15 ngày tới (7/9 - 21/9) người tuổi Tuất có thể thăng quan phát tài. Con giáp này càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bấy nhiêu. Đây sẽ là thời điểm hiếm có mà Tuất có thể chuyển mình trong tài vận.

Bản mệnh thu hút về mình nhiều tài lộc, làm đâu được đó, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn. Không chỉ vậy, chuyện tình duyên của con giáp này trong thời gian tới cũng diễn ra rất tốt đẹp.

Những người tuổi Tuất còn độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim họ rung động. Còn những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi bên ngày càng trở nên gắn bó, bền chặt.

3 con giáp hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió, xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố trong 15 ngày kế tiếp (7/9 -21/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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