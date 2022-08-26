3 con giáp may mắn trong 10 ngày sắp tới (27/8 - 5/9), dễ phát tài vì được hưởng nhiều phúc khí trời ban, mọi việc ổn định và dễ phát huy được phong độ của bản thân

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 13:58

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày sắp tới (27/8 - 5/9) có 3 con giáp chính thức hết khổ, dễ phát tài vì được hưởng nhiều phúc khí trời ban.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày sắp tới (27/8 - 5/9) là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Sửu. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Sửu có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Sửu là người sống có trách nhiệm lại tràn đầy nhiệt huyết nên không cần phải lo lắng về hiệu quả công việc mà bản mệnh đang đảm nhận.

Mặc dù nguồn tài chính được đảm bảo, tài lộc dồi dào nhưng Sửu không nên cho ai vay tiền thời điểm này. Có nhiều kẻ sẽ nhân sự dễ dàng của bản mệnh để lợi dụng, vay mà không trả.

Chuyện tình cảm tuy không quá ngọt ngào lãng mạn nhưng có dấu hiệu tốt. Bản mệnh nên nhẹ nhàng, tình cảm hơn một chút nữa và thể hiện sự thấu hiểu của mình với người đó. Cứ như vậy, Sửu sẽ nhận được sự yêu thương chân thành.

3 con giáp may mắn trong 10 ngày sắp tới (27/8 - 5/9), dễ phát tài vì được hưởng nhiều phúc khí trời ban, mọi việc ổn định và dễ phát huy được phong độ của bản thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày sắp tới (27/8 - 5/9) nhờ sự siêng năng, chăm chỉ nên người tuổi Thìn lại một lần nữa được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách quan trọng trong ngày có Thực Thần nâng đỡ. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi để bạn có thể khẳng định được vị trí của mình cũng như đây là bước đệm hoàn hảo để bạn thăng tiến.

Trong thời gian này, nếu có việc quan trọng cần tiến hành, bạn nên chọn những hướng tốt như hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần (thần may mắn) hoặc hướng Đông để gặp Tài thần (hướng thần tài).

Nhờ ngũ hành tương sinh mà bạn sẽ gặp lương duyên, mai mối cũng là con đường khá hay để phát triển tình cảm nên bản mệnh đừng vội từ chối khi có người mở lời nhé. Ban đầu hai người gặp gỡ chỉ để lại chút ít ấn tượng nhưng càng ngày sẽ càng khám phá ra những điều thú vị ở nhau đấy.

3 con giáp may mắn trong 10 ngày sắp tới (27/8 - 5/9), dễ phát tài vì được hưởng nhiều phúc khí trời ban, mọi việc ổn định và dễ phát huy được phong độ của bản thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày sắp tới (27/8 - 5/9) Tam Hợp giúp người tuổi Hợi được tận hưởng thời gian hạnh phúc khi hai tâm hồn hòa hợp. Việc tìm kiếm được một đối tác phù hợp thực sự quan trọng, bởi điều đó giúp cho bạn có cơ hội chia sẻ những sở thích, mong muốn cá nhân một cách thoải mái nhất có thể.

Chính Quan như đang tiếp thêm sức mạnh cho con giáp tuổi Hợi. Khi bạn có được cảm nhận mạnh mẽ về điều mà bản thân mong muốn, không ai có thể khiến bạn trệch hướng. Hãy thể hiện quyết tâm của mình bằng hành động.

Ngũ hành tương sinh cho thấy thông tin tích cực về tiền bạc, vì bạn có thể gặt hái được nhiều thành công trong vấn đề liên quan đến tài chính. Mặc dù vậy, chi phí có thể khiến mức tiết kiệm của bạn bị ảnh hưởng. Nên dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch ngắn ngày giúp cho tinh thần được thư giãn hơn.

3 con giáp may mắn trong 10 ngày sắp tới (27/8 - 5/9), dễ phát tài vì được hưởng nhiều phúc khí trời ban, mọi việc ổn định và dễ phát huy được phong độ của bản thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp phất lên đổi đời, gánh tiền tỷ vào nhà trong 10 ngày tới (27/8 -5/9)

3 con giáp phất lên đổi đời, gánh tiền tỷ vào nhà trong 10 ngày tới (27/8 -5/9)

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