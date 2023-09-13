3 con giáp may mắn nhất vào 4 ngày cuối tuần (14/9 - 17/9), kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 13/09/2023 09:30

Chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, của nả cứ lũ lượt ập xuống đầu chính là vận số trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất trong 4 ngày cuối tuần này.

Tuổi Thìn

Thìn vốn là con giáp phú quý phát tài, sinh ra đã ở vạch đích. Thế nhưng, thay vì sống bám vào gia đình thì sự khôn ngoan, bản lĩnh và tài năng đã giúp Thìn khẳng định vị thế của mình chốn thương trường, ngày càng thịnh vượng.

Sách tử vi chỉ rõ, trong 4 ngày cuối tuần này, tuổi Thìn sẽ viết lên lịch sử mới cho đời mình. Làm một hưởng mười, làm gì cũng hanh thông thuận lợi nên thứ con giáp giàu có này nhận được không chỉ là tiền mà còn là đỉnh cao danh vọng.

3 con giáp may mắn nhất vào 4 ngày cuối tuần (14/9 - 17/9), kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Là người dám nghĩ dám làm, đã đặt ra mục tiêu thì sẽ phấn đấu đến cùng nên sự cố chấp đôi khi khiến Tỵ phải trả giá khá đắt. Chẳng những phải lâm vào cảnh trắng tay, họ còn phải gánh lấy món nợ khá lớn.

Khổ tận cam lai, sau những thử thách của cuộc đời thì trong 4 ngày cuối tuần này chính là thời hoàng kim của Tỵ. Được thần tài chấm số đỏ, quý nhân theo chân nên Tỵ sẽ kiếm được bộn tiền, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn.

3 con giáp may mắn nhất vào 4 ngày cuối tuần (14/9 - 17/9), kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những tháng đầu năm của người tuổi Hợi không mấy suôn sẻ. Họ liên tục gặp phải những áp lực lớn trong sự nghiệp, công việc trì trệ. Thậm chí, có lúc Hợi tưởng chừng như đã gục ngã, đành phải buông xuôi.

May mắn thay, trong 4 ngày cuối tuần này, cuộc đời của con giáp bản lĩnh này sẽ sang trang mới. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dồn hết sức mình thì Hợi ắt có bạc tỷ trong tay, công thành danh toại.

3 con giáp may mắn nhất vào 4 ngày cuối tuần (14/9 - 17/9), kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 cho thấy, người tuổi Thìn phải đau đầu vì đường tiền bạc không được may mắn, trong khi đó, tuổi Tuất - Mão nhẹ lòng vì đường tình duyên nhuận sắc.

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