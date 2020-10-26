3 con giáp may mắn nhất tuần, làm chơi hưởng thật, không trúng số cũng phát tài

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời, muốn khổ cũng chẳng được.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi chính là phúc phần mà 3 con giáp may mắn này nhận được trong 7 ngày tới. Làm sương sương nhưng hưởng bạc tỷ, chỉ việc rung đùi tận hưởng cuộc sống ngập trong vinh hoa phú quý chính là phúc lộc trời đã an bài cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi hiền lành, dĩ hòa vi quý và biết cách đối nhân xử thế nên càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Những tháng đầu năm khá chật vật, liên tục bị tiểu nhân quấy phá nên Hợi lành ít dữ nhiều, khốn khổ cùng cực.

May mắn thay, trong tuần cuối cùng của tháng 10/2020 con giáp giàu có này sẽ chớp lấy thời cơ để đổi đời. Làm sương sương nhưng hưởng bạc tỷ, chỉ việc rung đùi tận hưởng cuộc sống ngập trong vinh hoa phú quý chính là phúc lộc trời đã an bài cho Hợi trong tử vi tuần mới 12 con giáp. Không chỉ tháng 10, từ đây đến cuối năm Mão sẽ nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Trời sinh Mão là con giáp thiện lương, biết nghĩ cho người khác nên làm gì cũng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm con giáp giàu sang này càng phất lên đổi đời, gặp thời đổi vận.

Tử vi học có nói, tháng 10/2020 chính là thời điểm may mắn nhất năm của người tuổi Mão. Không chỉ được cấp trên cất nhắc, tạo mọi điều kiện để thăng tiến ầm ầm, tiền lũ lượt ùa vào két mà từ đây đến cuối năm Mão sẽ nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví. Đặc biệt, con giáp may mắn này còn trúng số phát tài, ôm giải độc đắc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên người tuổi Tuất chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình. Họ sáng tạo trong công việc, nhạy bén trước thời cuộc nên tha hồ gánh tiền mỏi lưng, đổi đời sau một đêm. Số trời đã định, trong 7 ngày tới nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, thần tài đưa đường chỉ lối nên Tuất phất lên ngoạn mục. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tài vận ùa vào túi Tuất. Đặc biệt, con giáp may mắn này còn trúng số phát tài, mua vé số 10 nghìn đồng nhưng ôm giải độc đắc. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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