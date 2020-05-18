3 con giáp may mắn nhất tuần (18/5 - 24/5): Hỷ sự lâm môn, cuối tuần đại phát

Tâm linh - Tử vi 18/05/2020 14:13

Sách tử vi tuần mới có nói, từ ngày (18/5 - 24/5) những con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, cơ hội đổi đời tìm đến tận cửa.

Được thần tài rót lộc vào nhà nên những con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mời, bước vào thời hoàng kim của đời mình trong tử vi tuần mới (18/5 - 24/5).

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Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, công việc thuận lợi, tài vận thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp thông minh, cá tính và dám dấn thân. Họ biết tận dụng thời cơ để đổi đời, biết nắm chắc cơ hội trời cho nên càng nỗ lực vươn lên càng giàu sang sung túc, kiếm được bộn tiền khi còn khá trẻ.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong tuần mới này Tý sẽ được cát tinh chiếu mệnh, làm gì cũng may mắn hanh thông. Càng về cuối tuần Tý càng thêm phúc thêm phần, công việc thuận lợi, tài vận thăng hoa khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

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Cứ bước chân trái thì có thần tài theo chân, bước chân phải có quý nhân tương trợ nên Mùi sẽ mặc sức mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, điềm đạm và cực thông minh nên dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Mùi chưa bao giờ đầu hàng số phận. Con giáp tài năng này có óc sáng tạo, biết cách đối nhân xử thế nên đi đâu cũng được quý mến, thương yêu, tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp.

Trong nửa cuối tháng 5/2020, con giáp giàu có này sẽ liên tục đón tin vui tài lộc ập vào nhà. Cứ bước chân trái thì có thần tài theo chân, bước chân phải có quý nhân tương trợ nên Mùi sẽ mặc sức mà ăn, cứ thế mà giàu ú ụ.

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Tuất sẽ quơ tay là có tiền, càng về cuối tuần càng ăn nên làm ra, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp cương trực, thật thà và rất có trách nhiệm trong công việc. Nhờ có tham vọng, dám dấn thân và không sợ cực khổ nên Tuất xây dựng được cuộc sống đáng ngưỡng mộ với nhà cao cửa rộng, tiền tỷ trong tay ngay từ thuở độc thân.

Càng chí thú làm ăn, kiên trì theo đuổi đam mê con giáp giàu sang này càng phát tài phát lộc. Đặc biệt, trong tuần mới này nhờ được trời Phật nâng đỡ Tuất sẽ quơ tay là có tiền, càng về cuối tuần càng ăn nên làm ra, sung túc đủ đầy.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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