Nửa cuối tháng 5/2020: Top con giáp chuyển mình ngoạn mục, thăng chức tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 15/05/2020 06:52

Nhờ được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ nên những con giáp may mắn này sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp, tiền cứ ập xuống đầu tới tấp.

Trong nửa cuối tháng 5/2020 top con giáp may mắn này sẽ có cơ hộ thăng chức tăng lương, tài lộc chuyển mình mạnh mẽ.

con giap may man 1
Trong nửa cuối tháng 5 năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ được trời Phật chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp hiền lành, nhân hậu và hết mình trong công việc. Một khi đã được giao phó cho bất cứ việc gì, dù là lớn hay nhỏ thì Mão đều tận tụy đến cùng hòng có được kết quả tốt nhất. Có trách nhiệm, hết mình nên Mão được cấp trên cất nhắc, sự nghiếp thăng tiến nhanh chóng.

Xem tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong nửa cuối tháng 5 con giáp giàu sang này sẽ được trời Phật chiếu cố. Chỉ cần chớp lấy thời cơ Mão ắt công thành danh toại, kiếm được bộn tiền. Không những thế, càng về cuối năm Mão càng ăn nên làm ra, vạn sự như ý.

con giap may man 2
Trở thành con giáp giàu có, lắm của nhiều tiền là lá số tử vi trời đã an bài cho Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và có khả năng lãnh đạo nên Thân cực hợp với vị trí quản lý. Họ biết cách đầu tư khôn ngoan, có óc sáng tạo nên sớm gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Nửa đầu tháng 5 không mấy may mắn, thế nhưng nửa cuối tháng 5 sẽ mang đến cho Thân phúc lộc dồi dào. Hỷ sự lâm môn, mọi khó khăn cơ cực đều ở lại phía sau để nhường lối cho tài lộc chui vào túi Thân. Trở thành con giáp giàu có, lắm của nhiều tiền là lá số tử vi trời đã an bài cho Thân.

con giap may man 3
Sự nghiệp phát triển rực rỡ, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, tình duyên thăng hoa viên mãn là những gì Tỵ xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có gan làm giàu, có chí tiến thủ và không sợ khổ cực thất bại nên người tuổi Tỵ được đồng nghiệp kiêng nể, cấp trên cất nhắc. Hơn cả, con giáp bản lĩnh này không dễ hài lòng với những gì mình đang có, tham vọng vươn lên giúp họ ngày càng thăng tiến.

Nỗ lực bấy lâu nay của Tỵ sẽ được đáp đền xứng đáng trong 15 ngày tới với cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa. Sự nghiệp phát triển rực rỡ, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, tình duyên thăng hoa viên mãn là những gì Tỵ xứng đáng nhận được.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp cực giỏi kiếm tiền nhưng vô cùng giản dị, ai cũng tưởng nghèo hóa ra là đại gia ngầm

3 con giáp cực giỏi kiếm tiền nhưng vô cùng giản dị, ai cũng tưởng nghèo hóa ra là đại gia ngầm

Nhờ giỏi kiếm tiền, quản lý tài chính khôn ngoan và nhạy bén với thời cuộc nên 3 con giáp giàu có này kiếm tiền cực đỉnh, sung túc an nhàn khiến ai cũng hờn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp giàu sang Canh Tý 2020

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 39 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 10 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 12 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 29 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 12 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở