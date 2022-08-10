3 con giáp may mắn nhất ngày 11/8/2022: vạn sự hanh thông, trăm điều như ý, may mắn 4 phương chen nhau tụ hợp

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 17:43

Đúng ngày mai, 3 con giáp may mắn làm bạn với thần tài, sự nghiệp có chiều hướng đi lên thấy rõ, bạn bè tề tựu giúp đỡ hết lòng.

Tuổi Mão

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Tử vi cho biết những người tuổi Mão chính là con giáp may mắn trong ngày 11/8/2022. Trong thời gian này, người tuổi Mão nhờ có Thần Tài che chở nên nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp.

Con giáp tuổi Mão sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Con giáp này có quý nhân chỉ đường nên tài vận của Mão vô cùng suôn sẻ. Mão có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình và khiến cuộc đời của mình đạt lên tầm cao mới.

3 con giáp may mắn nhất ngày 11/8/2022: vạn sự hanh thông, trăm điều như ý, may mắn 4 phương chen nhau tụ hợp - Ảnh 1
Người tuổi Mão nhờ có Thần Tài che chở nên nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn sinh ra đã mang trong mình tính cách giỏi giang. Họ rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống và có cách cư xử khéo léo. Thân hiểu rõ khả năng của bản thân mình đến đâu vì vậy họ biết phát huy những thế mạnh của mình để dễ dàng có được thành công.

Đúng ngày 11/8 dương lịch, người tuổi Thân sẽ có tin vui về tài lộc. Người tuổi Thân nhờ vậy mà rủng rỉnh tiền bạc. Dù kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng không lo thiếu tốn.

Bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân của cuộc đời mình. Quý nhân sẽ chỉ đường dẫn lối cho Thân tìm được hướng đi tốt trong tương lai. Nhờ vậy, công việc của người tuổi Thân diễn ra suôn sẻ, tài vận dồi dào. Người nào biết nắm bắt cơ hội thì sẽ còn phất lên như diều gặp gió, tài khoản tăng số khiến cho Thân có cuộc sống cực kỳ viên mãn.

3 con giáp may mắn nhất ngày 11/8/2022: vạn sự hanh thông, trăm điều như ý, may mắn 4 phương chen nhau tụ hợp - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra suôn sẻ, tài vận dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp phát tài ngày 11/8 gọi tên người tuổi Tý, vì thế chắc chắn đây là một khoảng thời gian tràn đầy may mắn đối với bản mệnh, cho dù là người theo con đường sự nghiệp hay công danh đều nhận được khoản tiền dư dả.

Với người làm công ăn lương, đầu ngày, dù vướng phải chút ít khó khăn do Tỷ Kiên mang lại, song sau đó bạn tìm được hướng khắc phục và khẳng định được vị thế của bản thân. Thậm chí, những thành công bản mệnh gặt hái được lúc này còn khiến lãnh đạo vô cùng vui mừng và quyết định dành cho bạn một khoản thưởng nóng.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, phương diện tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào cuối ngày. Bản mệnh nhận khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó. Hãy tiếp tục có hướng đầu tư thông minh để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

3 con giáp may mắn nhất ngày 11/8/2022: vạn sự hanh thông, trăm điều như ý, may mắn 4 phương chen nhau tụ hợp - Ảnh 3
Tuổi Tý sẽ nhận khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng