3 con giáp may mắn ngút trời, tiền bạc cứ đổ vào nhà ào ào như thác đổ trong 5 năm tới

Tâm linh - Tử vi 26/12/2017 16:34

Những con giáp sau sẽ đại phát đại lợi, vận may đỏ  như son trong 5 năm tới khiến ai cùng ganh tỵ.

Bỏ lại sau lưng những khó khăn vất vả, thất bại trong quá khứ chỉ cần bước sang năm 2018 những con giáp sau sẽ có vận may tài lộc đỏ như son.

3 con giáp may mắn ngút trời, tiền bạc cứ đổ vào nhà ào ào như thác đổ trong 5 năm tới - Ảnh 1
Tuất đừng lo lắng, dù năm 2018 là năm tuổi nhưng đây lại là năm mang lại nhiều may mắn cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nếu đang nghĩ năm tuổi sẽ là năm xui xẻo, khó khăn thì bạn đã nhầm. Theo thuyết tử vi, năm trước năm tuổi chính là thời điểm khiến bạn gặp vô số xui xẻo về tiền bạc lẫn tình cảm. Tuy nhiên, chỉ cần bước sang năm 2018 vận may sẽ ập đến cửa nhà người tuổi Tuất ào ào như thác đổ, giúp họ nhanh chóng trở nên giàu sang.

Tuất hãy yên tâm, chỉ cần nắm chắc thời cơ bạn sẽ dễ dàng thực hiện mọi ước mơ, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay. Trong 5 năm tới, Tuất hãy chuẩn bị sẵn két sắt để chứa tiền, vận may ập đến sẽ khiến bạn choáng ngợp.

3 con giáp may mắn ngút trời, tiền bạc cứ đổ vào nhà ào ào như thác đổ trong 5 năm tới - Ảnh 2
Thìn là con giáp may mắn từ trong trứng nước, dù hiện tại khó khăn vất vả đến đâu bạn cũng sẽ thành công trong 5 năm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã ngậm thìa vàng, không chỉ có vận giàu sang hơn người mà còn luôn có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó hay đủ đầy, Thìn không bao giờ tự ti hay tự cao về thân phận mà luôn nỗ lực không ngừng cho tương lai và cuộc sống của mình.

Chính sự mạnh mẽ trong tính cách, khôn ngoan trong cư xử, kiên cường trong cuộc sống giúp Thìn dễ dàng vượt qua những rào cản, khó khăn mà cuộc đời giáng lên họ. Thìn đủ mạnh mẽ, khôn ngoan để vươt qua tất cả khẳng định chính mình. Trong 5 năm tới, nhờ được quý nhân phù trợ Thìn sẽ càng may mắn về công danh, sự nghiệp. Bước vào năm 2018 thu nhập của Thìn sẽ tăng đáng kể, kéo theo những vận may tài lộc khác giúp sự nghiệp của Thìn phất lên như diều gặp gió.

3 con giáp may mắn ngút trời, tiền bạc cứ đổ vào nhà ào ào như thác đổ trong 5 năm tới - Ảnh 3
Tự làm đại gia, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió là may mắn mà Dần có được trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tham vọng và ý chí kiên định giúp người tuổi Dần luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng, cố gắng thực hiện mọi mục tiêu trong cuộc sống của chính mình. Họ không ngần ngại cực khổ, khó khăn chỉ sợ bỏ lỡ thời cơ hiếm có để đổi đời.

Trong 5 năm tới, nhờ thần may mắn thương yêu, phù hộ con giáp này sẽ có vô số vận may để vươn lên số phận, tự làm đại gia của chính mình. Dần hãy yên tâm, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình trong công việc , sống ngay thẳng thiện lương cấp trên và đồng nghiệp sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ bạn. Chính những mối quan hệ tốt đẹp ấy sẽ là bàn đạp đưa Dần đến với thành công, sung túc nhanh hơn rất nhiều

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đã may mắn lại giàu sang, ai cũng phải ghanh tỵ với top 3 con giáp được thần tài hộ mệnh này

Đã may mắn lại giàu sang, ai cũng phải ghanh tỵ với top 3 con giáp được thần tài hộ mệnh này

Những người mang con giáp này có số mệnh may mắn hơn người, luôn được sống cảnh an nhàn, giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn con giáp may mắn hơn người

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 7 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 7 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục