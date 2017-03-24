Đã may mắn lại giàu sang, ai cũng phải ghanh tỵ với top 3 con giáp được thần tài hộ mệnh này

Những người mang con giáp này có số mệnh may mắn hơn người, luôn được sống cảnh an nhàn, giàu sang.

Những người thuộc top con giáp này có số mệnh may mắn hơn người, luôn được sống cảnh an nhàn, giàu sang.

Tuổi Thìn

Chính sự mạnh mẽ, kiên định trong tính cách là yếu tố giúp cho người tuổi Thìn có được những thành công ngoài mong đợi trong sự nghiệp. Mạnh mẽ vượt qua những thử thách, kiên định để không bỏ cuộc giữa chừng giúp tài vận của người tuổi Thìn luôn hanh thông, phất lên như diều gặp khó.

Đặc biệt, phụ nữ tuổi Thìn được cho là “sướng từ trong trứng nước”. Ngay khi chào đời đã được định sẵn cuộc sống sung túc, chẳng bao giờ phải lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Hợi

Sự lạc quan, không ngại khó ngại khổ trong tính cách của người tuổi Hợi giúp họ “lội ngược dòng” trước những hoàn cảnh tưởng chừng như không thể vượt qua. Khác với nàng Hợi ăn nhiều, ngủ nhiều người tuổi Hợi tuy lúc nào cũng thong thả, ung dung nhưng những cố gắng và nghị lực của họ là cả một bí mật sau thành công mà họ có được.

Tuổi Dần

Tuổi dần rất may mắn khi thần tài luôn phù hộ cho họ. Người tuổi Dần kiếm tiền rất dễ, không ngoa khi nói “tiefn từ trên trời rơi xuống” với con giáp này.

Dù là con giáp thường “vung tay quá trán” khi tiêu tiền, thế nhưng ngay sau đó sẽ có ngay cơ hội để kiếm được khoản kha khá khác.

Có lẽ nhờ sự thẳng thắn, khẳng khái mà con giáp này nhận được nhiều sự ưu ái của thần tài.

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