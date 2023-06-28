3 con giáp lọt vào 'danh sách đỏ' vào đúng 16h30 thứ Tư 28/6/2023, mưu sự tất thành, thành công đến sớm, phúc khí lên hương, vượng vận quý nhân, vận xui né xa

Trong ngày thứ Tư, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông. Thiên Ấn nâng đỡ giúp cho người tuổi này khẳng định được năng lực cùng với bản lĩnh bản thân. Những thành tựu mà bản mệnh đạt được là minh chứng rõ ràng nhất.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Ngũ hành Thổ khắc Thuỷ cho biết, bạn cần phải quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Sự bận rộn có thể làm cho những người yêu nhau không còn quá nhiều thời gian dành cho gia đình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá bất ổn. Dù nguồn thu nhập có chiều hướng tăng cao, song vì không có kế hoạch chi tiêu cụ thể nên con giáp này có thể đối mặt với áp lực tài chính.

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Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp Thiên Tài nên sẽ có lợi cho những người làm kế toán, xổ số, tài chính, tuy có lộc khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc nếu cứ khoe khoang về thành tích của mình. Khuyên Ngọ đừng đứng núi này trông núi nọ, ham công lớn, cứ làm tốt việc của mình là quá đủ rồi.

Tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều do lâm vào Tương Hại cục. Bạn nên hiểu, không ai là quá bận, vấn đề ở đây là bạn là "sự ưu tiên" hay là "sự lựa chọn", đừng dại khờ theo đuổi người không tôn trọng mình nữa.

Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn luôn có thói quen bỏ riêng một phần thu nhập cho tiết kiệm, không bao giờ lo hết sạch tiền. Người khác bảo bạn keo kiệt cứ mặc kệ họ, thiên hạ không nuôi được mình ngày nào thì mọi lời phê phán đều là vô nghĩa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần có dấu hiệu tiến triển tốt hơn, khả năng cao sẽ gặp được những may mắn trong công việc. Ở nơi làm việc, Dần hãy tích cực thể hiện bản thân hơn để được mọi người đánh giá cao và công nhận. Đồng thời, nếu có cơ hội có lợi cho mình thì hãy tranh thủ nắm bắt, và chớ nên chần chừ hay chậm trễ.

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Dần nhìn chung vẫn khá ổn. Với mức thu nhập hiện tại, bạn đừng chủ quan hay tiêu xài hoang phí vào việc mua sắm, ăn chơi. Thay vào đó, bạn nên tiết kiệm tiền cho các dự án quan trọng hơn trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có chút khởi sắc. Người độc thân được chữa lành vết thương lòng trong quá khứ và sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. Bên cạnh đó, tình cảm đôi lứa hài hòa, bền chặt; bạn và người ấy dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau, hơn nữa luôn biết lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

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