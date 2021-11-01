3 con giáp lộc lá nhất những tháng cuối năm, kinh doanh phát tài, mua may bán đắt

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp mang nhiều đức tính, phẩm chất tốt. Tuy không sở hữu tố chất hơn người nhưng họ lại rất cần cù, chịu khó, ham học hỏi. Họ mang tinh thần học tập suốt đời nên rất có thể sẽ trở thành những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Người tuổi này sẽ gặp nhiều điều may trong kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, người tuổi Sửu cũng chú ý, trong tháng này, sức khỏe của họ không được tốt. Người tuổi này dễ bị bệnh cũ tái phát, mắc bệnh đường tiêu hóa hoặc căng thẳng thần kinh.

Với những người theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn. Bước sang những tháng cuối năm, người tuổi Sửu làm kinh doanh có tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Họ được tạo cơ hội, nguồn vốn, mối quan hệ để phát triển công việc. Người tuổi này bắt được thời cơ, phú quý sẽ gõ cửa. Một chương mới trong cuộc đời của họ sẽ bắt đầu.

Tuổi Thân

Người sinh năm Thân bản chất thông minh, hoạt bát, có khả năng quan sát, có tài kinh doanh. Tuy nhiên, con giáp này cũng khá vội vàng, bất cẩn. Thời còn trẻ, suy nghĩ của họ chưa hoàn toàn chín chắn, trưởng thành nên họ gặp nhiều khó khăn khi mới lập nghiệp. Sau tuổi 35 thì sự nghiệp của người tuổi Thân mới dần ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Những tháng cuối năm, người tuổi Thân có sao tốt chiếu mệnh, đạt nhiều thành công trong sự nghiệp kinh doanh. Người tuổi này gặp được đối tác, bạn làm ăn tốt nên việc kinh doanh tiến triển. Không những thế, họ cũng tìm được đầu ra cho sản phẩm nên việc tình hình doanh số cũng khả quan hơn trước.

Thời gian này, công việc kinh doanh dần tốt lên giúp tinh thần của người tuổi Thân phấn chấn hơn hẳn. Họ không còn u sầu, thiểu não như trước.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hiền lành, chịu thương chịu khó và cũng rất kiên định. Khi xác định được mục tiêu để phấn đấu, con giáp này sẽ kiên trì với mục tiêu của mình. Họ cũng có người có trách nhiệm trong công việc và giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Người tuổi này cũng luôn kịp thời điều chỉnh tâm lý, giữ bình tĩnh khi gặp khó khăn và không dễ gì bị người khác chi phối.

Ảnh minh họa: Internet

Những tháng cuối năm người tuổi Hợi làm kinh doanh vượng tài, vượng lộc hơn hẳn. Được quý nhân giúp đỡ nên con giáp này tiếp cận được nhiều khách hàng, ký được hợp đồng có giá trị. Người buôn bán nhỏ cũng được tạo điều kiện để làm ăn. Cuộc sống của họ ngày một khởi sắc, không còn khó khăn, bấp bênh như trước nữa.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo