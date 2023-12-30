3 con giáp 'lên đời' trong nửa đầu tháng 1/2024, làm một lãi mười, tiền bạc phủ phê, tiêu xài thả ga

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 08:47

Những con giáp phát tài trong nửa đầu tháng 1/2024 sẽ xướng tên ai? Họ là những người gặp vận làm ăn, đầu tư tiền của vào đâu thắng lợi ở đó.

Tuổi Thân

Theo tử vi học, tuổi Thân sẽ dần bước vào những ngày khởi sắc hơn khi bước sang nửa đầu tháng 1/2024. Đây cũng là giai đoạn mà con giáp này cần tập trung theo đuổi, xây dựng sự nghiệp và không ngại phát huy mọi thế mạnh của mình.

Nếu vẫn đang ấp ủ một số dự định, kế hoạch thì con giáp tuổi Thân cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không ngừng quan sát để bắt được dịp thích hợp mà tỏa sáng. Người tuổi Thân có thể không có được cuộc đời nhiều may mắn hay yên ả, song nhờ có óc quan sát, sự cầu tiến và ý chí cố gắng, thêm vào đó là có cơ hội gặp nhiều quý nhân nên sẽ gỡ gạc được những "điềm xui" hoặc vượt qua thử thách.

3 con giáp 'lên đời' trong nửa đầu tháng 1/2024, làm một lãi mười, tiền bạc phủ phê, tiêu xài thả ga - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngay khi kết thúc năm 2023, những vấn đề mà trước đó tuổi Hợi gặp phải sẽ dần được giải quyết, mở ra một năm 2024 đầy hanh thông và có cơ hội được quý nhân phù trợ. Đặc biệt, trong nửa đầu tháng 1/2024, người đang làm việc có khả năng gặt hái một số thành tựu, nhìn chung là "bù lỗ" được những tổn thất đã qua.

Người tuổi Hợi nên nắm bắt cơ hội, hợp tác cùng "quý nhân" để sớm biến những dự định, ước mơ thành hiện thực. Để không bỏ lỡ vận may, con giáp này cần cởi mở, tinh ý với cuộc sống, những mối nhân duyên quanh họ. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tuy hơi nhút nhát, không giỏi quản giao nhưng lại có tấm lòng chân thành, biết thấu cảm và trung thực. Ngược lại, con giáp này lại có chí tiến thủ, bền bỉ trong sự nghiệp làm việc và học tập.

3 con giáp 'lên đời' trong nửa đầu tháng 1/2024, làm một lãi mười, tiền bạc phủ phê, tiêu xài thả ga - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, trong nửa đầu tháng 1/2024, con giáp tuổi Tý sẽ được đón nhiều vận may cả về sự nghiệp lẫn tình duyên. Tuy nhiên, tuổi Tý không nên dựa vào vận may này mà "ngồi chờ sung rụng". Người tuổi Tý cần cải thiện, nâng cấp bản thân để sẵn sàng cho hồng vận.

Nếu vẫn còn trì hoãn, biếng nhác trước một dự định, lời hứa hẹn nào đó với bản thân, tuổi Tý cần thực hiện dần để không "cản đường" điều tốt sẽ đến. Con giáp này đa phần là những người có tầm nhìn, thông minh, biết và sống có kế hoạch. Giai đoạn tiền vận là lúc tuổi Tý gặt hái được nhiều quả ngọt, vào giai đoạn trung vận thì họ càng tỏa sáng hơn.

3 con giáp 'lên đời' trong nửa đầu tháng 1/2024, làm một lãi mười, tiền bạc phủ phê, tiêu xài thả ga - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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