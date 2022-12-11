Tử vi tuần mới (12/12-18/12) dự báo, 3 con giáp dưới đây gặp thời đổi vận, sự nghiệp - tiền tài đều hanh thông rực rỡ.

Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bản chất tốt bụng, linh hoạt và nhanh trí. Họ sống khá hòa đồng, không câu nệ tiểu tiết. Họ được nhiều người yêu mến, khen ngợi. Người tuổi này sống thực tế, không mơ mộng viển vông. Con giáp tuổi Sửu lạc quan yêu đời, có thể truyền cảm hứng những người bên cạnh. Ảnh minh họa: Internet Tuần mới từ ngày 12/12 - 18/12, người tuổi Sửu được liệt vào danh sách những con giáp sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Sửu đang gặp khó khăn sẽ có thể lật ngược tình thế, thăng tiến trong sự nghiệp.

Họ có cơ hội ra ngoài học tập, mở mang tầm mắt. Nhiều cơ hội kiếm tiền tìm đến với con giáp này. Đó có thể là một công việc, dự án mới hoặc một nghề tay trái phù hợp với họ. Việc nắm bắt đúng cơ hội giúp con giáp tuổi Sửu đạt được thành công, trở nên giàu có. Tuổi Thìn Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 12/12 đến 18/12 có thể nói là khá thuận lợi đối với người tuổi Thìn. Ngay từ đầu tuần, bản mệnh đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn có những cách giải quyết vấn đề hết sức hợp lý khiến ai cũng bị thuyết phục. Tuy nhiên, bạn đừng vì mình gặt hái được thành công mà thành ra kiêu ngạo nhé.

Ảnh minh họa: Internet Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ đặc biệt vào thời điểm cuối tuần. Chính Tài cho thấy, bạn sẽ được nhận một khoản lương thưởng với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó, Thiên Tài giúp bản mệnh phát tài bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ của người thân thiết. Chuyện tình cảm có khởi sắc đáng mừng, bạn có thể nhận được lời bày tỏ của một người nào đó. Nếu bạn cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy tạo cơ hội để đôi bên kéo gần khoảng cách. Có thể đó chính là người mà bạn đã chờ đợi suốt bấy lâu thì sao? Tuổi Tuất Tuần này (12/12-18/12) được Thiên Ấn giúp đỡ, sự nghiệp của Tuất có những bước tiến bất ngờ. Sự quyết tâm của bản mệnh đã giúp bạn gặt hái được mục tiêu đề ra. Nhắc nhở bạn tuần này cần hạn chế chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc là một cách giúp bạn vượt qua khó khăn. Ảnh minh họa: Internet Công việc của người tuổi Tuất tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ. Dù vấn đề phải đối mặt có phức tạp, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý. Nhờ vậy, mọi người đều yên tâm khi giao công việc cho bạn. Vận trình tài lộc rộng mở. Con giáp này nhận được món quà bất ngờ, vừa mang giá trị vật chất vừa mang giá trị tinh thần từ phương xa. Bên cạnh khoản tiền có được do công sức lao động, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Thậm chí có người nhận được tiền ủng hộ để phát triển lớn mạnh hơn nữa. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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