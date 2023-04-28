3 Con giáp giàu nức đố đổ vách, càng chăm chỉ càng giàu, tài lộc bội thu khi vừa bước sang tháng 5

Người tuổi Mão sẽ phải khá quay cuồng với những kế hoạch lớn nhỏ. Bản mệnh thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo lo liệu công việc cho kịp tiến độ lại vừa phải đảm bảo cả chất lượng cũng như yêu cầu. Nhưng nhờ vậy mà kết quả cuối cùng chắc chắn không khiến Mão thất vọng.

Vào tuần đầu, chuyện làm ăn của Mão khá tốt. Quý nhân sẽ chỉ cho người tuổi Mão đường đi nước bước phù hợp để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.

Một số người có thể sẽ bị điều động, cử đi công tác hay giải quyết công việc ở hiện trường. Đây vừa là cơ hội vừa là thử thách không nhỏ với người tuổi Mão. Bản mệnh hãy làm việc một cách nghiêm túc, có như vậy thì lãnh đạo sẽ dành cho Mão một khoản thưởng nóng rủng rỉnh để khích lệ tinh thần.

Ngoài ra, người tuổi Mão còn nắm bắt được xu thế thị trường và nhu cầu của khác hàng nên dễ trở thành người dẫn đầu xu hướng, tiền kiếm được cũng nhiều hơn hẳn các đối thủ.

Tuổi Dần

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng đây là một tháng thuận lợi cho những người tuổi Dần.

Về công việc, người tuổi Dần tuần này tràn đầy năng lượng và sẽ thể hiện tốt kỹ năng chỉ huy, quản lý của mình, dù có sự việc phát sinh vẫn sẽ nhanh chóng xử lý tốt đẹp. Về tài lộc, tuần này có điều bất ngờ xảy ra, bản mệnh có thể gia tăng thu nhập nhờ giác quan thứ 6 nhạy bén.

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng đây là một tháng thuận lợi cho những người tuổi Dần Ảnh minh họa: Internet

Về mối quan hệ giữa các cá nhân, người tuổi Dần tuần này chỉ cần giữ tâm trạng vui vẻ, cư xử ấm áp, lịch sự thì quan hệ giữa các cá nhân sẽ cải thiện. Về tình cảm, cả nam mệnh và nữ mệnh đều không có nhiều thay đổi và duy trì trạng thái ổn định.

Tuổi Tỵ

Tháng này là một tháng cực kì tốt đẹp đối với người tuổi Tỵ, đặc biệt trên phương diện sự nghiệp. Bạn chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao nên được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó.

Tiền bạc có những dấu hiệu phát triển đáng kể, dù cho bạn đang làm ở bất cứ phương diện nào. Có lẽ sự nhạy bén, năng động giúp bạn tiếp cận được với thời cơ sớm hơn nhiều đối thủ xung quanh. Một vài người may mắn còn có cơ hội phát tài bất ngờ.

Tháng này là một tháng cực kì tốt đẹp đối với người tuổi Tỵ, đặc biệt trên phương diện sự nghiệp Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai. Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Mối quan hệ giữa các cặp đôi cũng có dấu hiệu hòa hoãn vào thời điểm đầu tháng. Có lẽ những hiểu lầm trước đó đã được đôi bên tháo gỡ, bạn hiểu và trân trọng hơn nửa kia của mình. Hi vọng cả hai sẽ rút ra được bài học để không còn phạm phải sai lầm trong tương lai.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm.