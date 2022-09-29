3 con giáp giàu có nhất tháng 10 dương lịch được Thần Tài gọi tên, trúng số độc đắc, tài khoản ‘ting ting’ hơn 9 chữ số, đầu tư một lời mười, thành công trải sẵn thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 19:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào thuộc top giàu có nhất tháng 10, công danh rạng rỡ nhé!

3 con giáp giàu có nhất tháng 10 dương lịch được Thần Tài gọi tên, trúng số độc đắc, tài khoản ‘ting ting’ hơn 9 chữ số, đầu tư một lời mười, thành công trải sẵn thảm hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Tháng 10 dương lịch là một tháng rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn.

Thời điểm này là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng.

Tuổi Mùi

Bước sang tháng 10 dương lịch người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Đặc biệt với những người tuổi Mùi mà đang làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Người tuổi Mùi làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Với những người tuổi Mùi nếu như con là người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Tuổi Hợi

Tháng 10 dương lịch trở đi, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, cuối năm sẽ giàu có viên mãn bất ngờ. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh đây sẽ là thời điểm thích hợp để đầu tư sinh lời.

Đây sẽ là một tháng có nhiều thay đổi tốt đối với tuổi Hợi. Tuổi Hợi có thể sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi làm giàu trong tương lai. Người tuổi Hợi vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi, nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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